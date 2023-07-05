Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,4983 руб.

Минимальный курс евро составил 96,99 руб., максимальный - 99,2725 руб. Было заключено 12420 сделок. Объем торгов составил 48066,99 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99 руб. за евро.

5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 98,4983 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49198,821 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 178,604 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 98,4983 руб. Минимальный курс евро составил 96,99 руб., максимальный - 99,2725 руб. Было заключено 12420... Минимальный курс евро составил 96,99 руб., максимальный - 99,2725 руб. Было заключено 12420... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4233 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,2 руб., максимальный - 91,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 89,2 руб., максимальный - 91,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,4568 руб. Минимальный курс юаня составил 12,334 руб., максимальный - 12,566 руб. Было заключено 52563 сделки.... Минимальный курс юаня составил 12,334 руб., максимальный - 12,566 руб. Было заключено 52563 сделки.... читать дальше

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ОПЕК пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил "Интерфаксу" ее генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс. Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+. Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+. В настоящее время министр энергетики Азербайджана Парвиз... В настоящее время министр энергетики Азербайджана Парвиз...

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 27 июня по 3 июля 2023 г. повысились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 20 по 26 июня бензин подорожал на 0,4%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 2 июля увеличилась на 14... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 2 июля увеличилась на 14... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период 27 июня по 3 июля выросли в среднем на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 20 по 26 июня цен выросли 0,3%. В том числе цены на картофель выросли на 3,2%, морковь - 2,9%, капусту белокочанную -... В том числе цены на картофель выросли на 3,2%, морковь - 2,9%, капусту белокочанную -... читать дальше

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За период с 27 июня по 3 июля 2023 года потребительские цены увеличили темп роста до 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 20 по 26 июня потребительские цены повысились на 0,16%. С начала июля цены выросли на 0,06%, с начала года... С начала июля цены выросли на 0,06%, с начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти. В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций на сигналах ослабления темпов роста активности в Японии и Китае (японский Nikkei 225 просел на... В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций на сигналах ослабления темпов роста активности в Японии и Китае (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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ГК "Русагро" (AGRO), один из ведущих агрохолдингов РФ, закрыла сделку по приобретению у российских акционеров 50% акций ГК НМЖК, сообщается в пресс-релизе компании. "Русагро" направит свои усилия на развитие брендов НМЖК и полное раскрытие потенциала инвестиций. Сделка... "Русагро" направит свои усилия на развитие брендов НМЖК и полное раскрытие потенциала инвестиций. Сделка... читать дальше

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Российские бенефициары экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) смогут через суд получить их акции в прямое владение, обойдя иностранные структуры из недружественных юрисдикций с долей владения не менее 50%. Соответствующие поправки ко второму чтению в один из... читать дальше

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Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. вслед за Apple Inc. достигнет рыночной стоимости в $3 трлн в начале 2024 года благодаря монетизации технологии искусственного интеллекта, полагает аналитик Wedbush Дэн Айвз. По мнению аналитика, чат-бот ChatGPT станет локомотивом... По мнению аналитика, чат-бот ChatGPT станет локомотивом... читать дальше

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Иран ведет интенсивные переговоры с соседями - газодобывающими странами по формированию газового хаба, сообщил журналистам на 8-м Международном семинаре ОПЕК министр нефти Ирана Джавад Оуджи. "У нас очень хорошо идут переговоры с Россией по национальному газовому хабу в... "У нас очень хорошо идут переговоры с Россией по национальному газовому хабу в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3609 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,2825 руб., максимальный - 91,07 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,2825 руб., максимальный - 91,07 руб. Было... читать дальше

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Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в июне 2023 года увеличилось на 388 тыс., до 25,95 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 610 тыс., до 43,95 млн. В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 610 тыс., до 43,95 млн. Сделки на... Сделки на... читать дальше

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Цена нефти марки Brent перешла к росту в ходе торгов в среду на заявлениях представителей Саудовской Аравии и ОАЭ. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 мск выросла на 37 центов (0,49%), до $76,62 за... Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 мск выросла на 37 центов (0,49%), до $76,62 за... читать дальше

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