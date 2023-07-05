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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,4233 руб.
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05 июля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,4233 руб.
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5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4233 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,2 руб., максимальный - 91,2 руб. Было заключено 21495 сделок. Объем торгов составил 93412,85 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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