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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4568 руб.
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05 июля 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4568 руб.

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5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,4568 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,334 руб., максимальный - 12,566 руб. Было заключено 52563 сделки. Объем торгов составил 132502,43 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,541 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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