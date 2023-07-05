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Фондовые индексы США умеренно опускаются в начале торгов в среду из-за слабых статданных из Китая и в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы. Dow Jones Industrial Average к 16:51 мс понизился на 0,33% и составлял... Dow Jones Industrial Average к 16:51 мс понизился на 0,33% и составлял... читать дальше

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РФ в минувшем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.), по предварительным данным, экспортировала более 53 млн тонн пшеницы, что почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий сельхозгод. Причем в июне отгрузки на экспорт были рекордными для этого месяца, следует из мониторинга... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95,0165% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ПАО АФК "Система" на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство отмечает, что инвестиционная стратегия холдинга, основой... Агентство отмечает, что инвестиционная стратегия холдинга, основой... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем доразмещения выпуска облигаций серии БO-02-002P с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальная цена доразмещения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД). Финальная цена доразмещения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД). Сбор... Сбор... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS) на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство отмечает, что инвестиционная стратегия... Агентство отмечает, что инвестиционная стратегия... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-495 на 82 млрд 239,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Цены на золото демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду из-за повышенного спроса на защитные активы, вызванного слабыми статданными по китайской экономике. Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 16:07 мск повысились на... Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 16:07 мск повысились на... читать дальше

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Доллар США, евро и юань продолжают уверенно расти на Московской бирже в среду. Доллар превысил 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года, евро торгуется выше 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара США составил 91,05 руб. в 15:57 мск, что на 1,87 рубля выше уровня... Курс доллара США составил 91,05 руб. в 15:57 мск, что на 1,87 рубля выше уровня... читать дальше

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Акционеры ПАО "КАМАЗ"на годовом собрании одобрили рекомендацию о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля. Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2022... Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2022... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,91 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2813,7 (+0,2%) пункта, минимальное - 2795,79 (-0,44%)... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5599,02 (+46,27) руб./грамм; на серебро - 66,82 (+1,25) руб./грамм; на платину - 2666,27 (+43,56) руб./грамм; на палладий - 3604,4 (+54,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 90,338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 98,4144 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,62 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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РФ в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт основных видов мяса и яиц. Как сообщает в среду Россельхознадзор со ссылкой на ФГИС "Аргус", экспорт свинины за этот период вырос на 12%, причем отгрузки в Сербию и... Как сообщает в среду Россельхознадзор со ссылкой на ФГИС "Аргус", экспорт свинины за этот период вырос на 12%, причем отгрузки в Сербию и... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,89/92,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи...

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