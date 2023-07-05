05 июля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Май 2023
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Май 2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Май 2023
Это автоматическое сообщение.
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05 июля 2023 года 16:57
Фондовые индексы США умеренно опускаются в начале торгов в среду из-за слабых статданных из Китая и в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.
Dow Jones Industrial Average к 16:51 мс понизился на 0,33% и составлял... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:47
РФ в минувшем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.), по предварительным данным, экспортировала более 53 млн тонн пшеницы, что почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий сельхозгод. Причем в июне отгрузки на экспорт были рекордными для этого месяца, следует из мониторинга... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:44
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95,0165% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:39
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ПАО АФК "Система" на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство отмечает, что инвестиционная стратегия холдинга, основой... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:37
Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем доразмещения выпуска облигаций серии БO-02-002P с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальная цена доразмещения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД).
Сбор... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:34
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS) на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство отмечает, что инвестиционная стратегия... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:32
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-495 на 82 млрд 239,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:30
Цены на золото демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду из-за повышенного спроса на защитные активы, вызванного слабыми статданными по китайской экономике.
Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 16:07 мск повысились на... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:23
Доллар США, евро и юань продолжают уверенно расти на Московской бирже в среду. Доллар превысил 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года, евро торгуется выше 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года.
Курс доллара США составил 91,05 руб. в 15:57 мск, что на 1,87 рубля выше уровня... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:17
Акционеры ПАО "КАМАЗ"на годовом собрании одобрили рекомендацию о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, сообщила компания.
Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля.
Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2022... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,91 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2813,7 (+0,2%) пункта, минимальное - 2795,79 (-0,44%)... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:10
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5599,02 (+46,27) руб./грамм; на серебро - 66,82 (+1,25) руб./грамм; на платину - 2666,27 (+43,56) руб./грамм; на палладий - 3604,4 (+54,67) руб./грамм.
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05 июля 2023 года 16:06
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 90,338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,30 коп.
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05 июля 2023 года 16:06
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 98,4144 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,62 коп.
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05 июля 2023 года 16:05
РФ в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт основных видов мяса и яиц.
Как сообщает в среду Россельхознадзор со ссылкой на ФГИС "Аргус", экспорт свинины за этот период вырос на 12%, причем отгрузки в Сербию и... читать дальше
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05 июля 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,89/92,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи...
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