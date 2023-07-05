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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 89,545 руб., евро - 97,7382 руб.
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ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
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В 2023 году фактические поступления в бюджет от приватизации составили 12,1 млрд рублей, заявили "Известиям" в Росимуществе. Там уточнили: намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во 2-м квартале 2023 года. В агентстве не пояснили,...
 
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Минэкономразвития оценило эффективность исполнения 49 госпрограмм в 2022 году. Результаты анализа представлены в сводном годовом докладе, пишут "Ведомости". Средний интегральный показатель эффективности - 95,41%. Это новый вид оценки исполнения...
 
05 июля 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 89,545 руб., евро - 97,7382 руб.

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5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 89,545 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,95 коп.

- Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 97,7382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,00 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Рынок акций США слабо снижается в начале торгов
Фондовые индексы США умеренно опускаются в начале торгов в среду из-за слабых статданных из Китая и в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.

Dow Jones Industrial Average к 16:51 мс понизился на 0,33% и составлял...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:47
РФ в 2022/2023 сельхозгоду увеличила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 1,5 раза, июнь стал рекордным
РФ в минувшем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.), по предварительным данным, экспортировала более 53 млн тонн пшеницы, что почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий сельхозгод. Причем в июне отгрузки на экспорт были рекордными для этого месяца, следует из мониторинга...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:44
Средневзвешенная доходность ОФЗ 52005 на аукционе – 3,11%, размещены бумаги на 3,07 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95,0165% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:39
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг АФК "Система" на уровне "ruAA-", прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ПАО АФК "Система" на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство отмечает, что инвестиционная стратегия холдинга, основой...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:37
РСХБ увеличил объем доразмещения облигаций с привязкой к RUONIA до 10 млрд рублей
Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем доразмещения выпуска облигаций серии БO-02-002P с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальная цена доразмещения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД).

Сбор...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:34
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг АФК "Система" на уровне ruAA- со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS) на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство отмечает, что инвестиционная стратегия...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:32
ВТБ разместил 54,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-495 на 82,2 млрд рублей
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-495 на 82 млрд 239,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:30
Золото умеренно дорожает в ходе торгов
Цены на золото демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду из-за повышенного спроса на защитные активы, вызванного слабыми статданными по китайской экономике.

Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 16:07 мск повысились на...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:23
Доллар поднялся выше 91 руб. на "Московской бирже"
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Курс доллара США составил 91,05 руб. в 15:57 мск, что на 1,87 рубля выше уровня...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:17
"КАМАЗ" утвердил дивиденды за 2022 год - выплата станет рекордной за историю компании
Акционеры ПАО "КАМАЗ"на годовом собрании одобрили рекомендацию о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, сообщила компания.

Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля.

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2022...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 5 июля движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,91 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2813,7 (+0,2%) пункта, минимальное - 2795,79 (-0,44%)...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июля
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5599,02 (+46,27) руб./грамм; на серебро - 66,82 (+1,25) руб./грамм; на платину - 2666,27 (+43,56) руб./грамм; на палладий - 3604,4 (+54,67) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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05 июля 2023 года 16:06
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 90,338 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 90,338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,30 коп.

Это автоматическое сообщение.
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05 июля 2023 года 16:06
ЦБ РФ установил курс евро с 6 июля в размере 98,4144 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 98,4144 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,62 коп.

Это автоматическое сообщение.
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05 июля 2023 года 16:05
РФ в первом полугодии увеличила экспорт свинины на 12%, экспорт яиц вырос почти в 1,5 раза - Россельхознадзор
РФ в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт основных видов мяса и яиц.

Как сообщает в среду Россельхознадзор со ссылкой на ФГИС "Аргус", экспорт свинины за этот период вырос на 12%, причем отгрузки в Сербию и...    читать дальше
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05 июля 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 85,89/92,55 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,89/92,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи...
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