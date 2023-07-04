ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 89,545 руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 89,545 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,95 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49020,216 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 258,132 млрд руб., или на...

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АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 5 млн облигаций серии А25 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 83,33% выпуска. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 83,33% выпуска. Эмитент... Эмитент... читать дальше

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ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,33% годовых, купоны... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,33% годовых, купоны... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,6519 руб. Минимальный курс евро составил 96,2725 руб., максимальный - 98,2775 руб. Было заключено 12075... Минимальный курс евро составил 96,2725 руб., максимальный - 98,2775 руб. Было заключено 12075... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 817 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,3585 руб. Минимальный курс юаня составил 12,167 руб., максимальный - 12,469 руб. Было заключено 67522... Минимальный курс юаня составил 12,167 руб., максимальный - 12,469 руб. Было заключено 67522... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне выросшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Ослабление рубля позволило индексу МосБиржи преодолеть рубеж в 2800 пунктов. Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций,... Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций,... читать дальше

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Группа швейцарских инвесторов присоединилась к инициативе юридической компании Legal Pass, пытающейся оспорить в суде условия сделки по покупке Credit Suisse конкурирующим UBS. Ethos Foundation, представляющая интересы бывших акционеров Credit Suisse, еще в марте... Ethos Foundation, представляющая интересы бывших акционеров Credit Suisse, еще в марте... читать дальше

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ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-02 с не менее 3 млрд до 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 11,8% годовых, ему соответствует доходность к... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 11,8% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в июне 2023 года составил без малого 29 млрд рублей, сообщила биржа. Это втрое больше показателя июня прошлого года и на 14% - мая текущего, но все же на 28% меньше рекорда апреля текущего года, который составил... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года увеличился на 32,4%, до 97,3 трлн рублей с 73,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с маем 2023 года объем торгов вырос на 3,2%, с 94,2 трлн... читать дальше

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ООО "Аренза-про" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере... Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером во вторник при невысоком объеме торгов. Трейдеры ожидают дополнительных данных для оценки состояния американской экономики, пишет Investing.com. Трейдеры ожидают дополнительных данных для оценки состояния американской экономики, пишет Investing.com. В среду будет опубликован протокол июньского заседания... В среду будет опубликован протокол июньского заседания... читать дальше

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Казахстанский Народный банк планирует первый выпуск облигаций на территории Международного финансового центра "Астана", заем на общую сумму $500 млн будет иметь ставку купона на уровне 3,5% годовых, говорится в сообщении банка. Номинальная стоимость одной облигации... Номинальная стоимость одной облигации... читать дальше

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Число посетивших Испанию иностранных туристов в мае выросло на 17,6% в годовом выражении, до 8,2 млн, сообщило национальное статистическое управление INE. MarketWatch называет общее число зарубежных гостей рекордным для мая за всю историю наблюдений в Испании. Показатель... читать дальше

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Рисков выхода инфляции за пределы прогноза ЦБ на 2023 год сейчас нет, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Опубликованный после предыдущего опорного заседания совета директоров Банка России в апреле прогноз основных макроэкономических показателей... Опубликованный после предыдущего опорного заседания совета директоров Банка России в апреле прогноз основных макроэкономических показателей... читать дальше

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Объем китайско-российской торговли в январе-мае 2023 года достиг почти $94 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 41%, сообщил генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь. "Я считаю, что сотрудничество между двумя странами очень... читать дальше

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