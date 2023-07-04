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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,5708 руб.
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04 июля 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,5708 руб.

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4 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3790 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,5708 руб.

Минимальный курс евро составил 96,1 руб., максимальный - 98,1775 руб. Было заключено 2558 сделок. Объем торгов составил 11346,8 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,12 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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