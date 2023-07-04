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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3077 руб.
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04 июля 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3077 руб.
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4 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 333 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,3077 руб. Минимальный курс юаня составил 12,17 руб., максимальный - 12,4 руб. Было заключено 3308 сделок. Объем торгов составил 9991,81 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,362 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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04 июля 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 333 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,3077 руб. Минимальный курс юаня составил 12,17 руб., максимальный - 12,4 руб. Было заключено 3308 сделок.... читать дальше
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