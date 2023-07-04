Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 697,2 млрд руб.

4 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 июля по данным на начало операционного дня выросло до 697,2 млрд руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 333 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,3077 руб. Минимальный курс юаня составил 12,17 руб., максимальный - 12,4 руб. Было заключено 3308 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,17 руб., максимальный - 12,4 руб. Было заключено 3308 сделок.... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-494 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9795% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,48% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,48% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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АО "Салаватстекло" (Башкирия), один из крупнейших производителей листового стекла в России, направит на выплату дивидендов по итогам 2022 года 2,488 млрд рублей, что на 25% превышает объем выплат за 2021 год. Как говорится в сообщении компании, решение о выплате... Как говорится в сообщении компании, решение о выплате... читать дальше

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Акционеры ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип") приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 3 рубля на обыкновенные и привилегированные акции номиналом 1 рубль, говорится в сообщении "Новошипа". Соответствующее решение принято на годовом... Соответствующее решение принято на годовом... читать дальше

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора в городе, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник. "В соответствии с законом Санкт-Петербурга "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора" с 1 октября... "В соответствии с законом Санкт-Петербурга "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора" с 1 октября... читать дальше

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Банки РФ должны вернуться к накоплению запаса капитала после кризиса 2022 года в объеме, который позволит сохранить достаточность капитала на случай реализации новых шоков, говорится в проекте доклада ЦБ, посвященном оценке эффективности антикризисных мер... читать дальше

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Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился по сравнению с предыдущей неделей на 13,4%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает государствам- членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), создать совместный инвестиционный фонд. "Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта... "Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта... читать дальше

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В январе-мае 2023 года было выдано потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) на сумму 1,55 трлн. руб. или на 75,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2022 года - 0,88 трлн. руб.). Такие данные приводятся в обзоре... читать дальше

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Литва в рамках обсуждения санкций Евросоюза против России предлагает запретить странам ЕС заключать новые контракты с "Росатомом", заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "К консенсусу (по поводу введения санкций против "Росатома") прийти не... "К консенсусу (по поводу введения санкций против "Росатома") прийти не... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,5 пункта (0,34%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2784,43 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,25 пункта (0,73%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,25 пункта (0,73%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Начаты поставки из России в Казахстан бензина марки АИ-95, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. "У нас на 15 суток АИ-95 есть, в связи с ремонтами на Атырауском НПЗ, Шымкентский НПЗ снизил производство 95-го, мы ожидаем, что покрытие рынка возможно... "У нас на 15 суток АИ-95 есть, в связи с ремонтами на Атырауском НПЗ, Шымкентский НПЗ снизил производство 95-го, мы ожидаем, что покрытие рынка возможно... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 3 июля на 3,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 7 июня по 6 июля плановый... В период с 7 июня по 6 июля плановый... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал незначительными изменениями индексов на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Европейские фондовые индикаторы вчера завершили торги без единой динамики. Европейские фондовые индикаторы вчера завершили торги без единой динамики. Американские рынки акций завершили укороченную... Американские рынки акций завершили укороченную... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,53/94,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 413 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 июля по данным на начало операционного дня выросло до 697,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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