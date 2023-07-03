Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,2086 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,3425 руб., максимальный - 89,72 руб. Было заключено 21956 сделок. Объем торгов составил 92700,68 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,7 руб. за доллар США.

3 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2086 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49272,156 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,251 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,2062 руб. Минимальный курс евро составил 96,485 руб., максимальный - 97,73 руб. Было заключено 11113 сделок.... Минимальный курс евро составил 96,485 руб., максимальный - 97,73 руб. Было заключено 11113 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2086 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,3425 руб., максимальный - 89,72 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 88,3425 руб., максимальный - 89,72 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 902,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2768 руб. Минимальный курс юаня составил 12,17 руб., максимальный - 12,342 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 12,17 руб., максимальный - 12,342 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся ростом индекса РТС на 0,7% и снижением Мосбиржи на 0,1%, завершил понедельник противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,12% и составил 2793,93 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,12% и составил 2793,93 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,02% - до 992,94... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,02% - до 992,94... читать дальше

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Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2023 году может вернуться на досанкционный уровень, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. "Ожидаем, что по итогам 2023 года эти показатели (авиаперевозок) могут вернуться на досанкционный уровень", - сказал Нерадько,... "Ожидаем, что по итогам 2023 года эти показатели (авиаперевозок) могут вернуться на досанкционный уровень", - сказал Нерадько,... читать дальше

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Гендиректором ООО "Пирелли Таир Руссия" назначен Антон Терешин, сообщается в материалах ЕГРЮЛ. Ранее Терешин занимал должность финдиректора Pirelli по России и СНГ. "Пирелли Таир Руссия" управлялась иностранцами с ноября 2011 года: тогда пост гендиректора занял Андреа... "Пирелли Таир Руссия" управлялась иностранцами с ноября 2011 года: тогда пост гендиректора занял Андреа... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем в ходе торгов на фоне снижения производственной активности в США и еврозоне. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 мск подорожали на $0,35 (0,46%) - до $75,76 за баррель.... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 мск подорожали на $0,35 (0,46%) - до $75,76 за баррель.... читать дальше

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Американский чипмейкер Microchip Technology инвестирует около $300 млн в расширение бизнеса в Индии, говорится в сообщении компании. Инвестиции будут направлены в том числе на модернизацию заводов в Бангалоре и Ченнаи и нового центра НИОКР в Хайдарабаде, расширение и... Инвестиции будут направлены в том числе на модернизацию заводов в Бангалоре и Ченнаи и нового центра НИОКР в Хайдарабаде, расширение и... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. увеличил поставки машин во 2-м квартале почти втрое по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Как говорится в пресс-релизе компании, в апреле-июне она поставила на рынок 12,64 тыс. электромобилей... Как говорится в пресс-релизе компании, в апреле-июне она поставила на рынок 12,64 тыс. электромобилей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2069 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,125 руб., максимальный - 89,7 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 88,125 руб., максимальный - 89,7 руб. Было заключено... читать дальше

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В прошлом году индекс промышленного производства в Казахстане составил 101,2% (в 2021 году - 103,6%), сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. "В прошлом году произведено промышленной продукции на сумму 48 трлн 777 млрд... "В прошлом году произведено промышленной продукции на сумму 48 трлн 777 млрд... читать дальше

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Госдума со специалистами Минфина проработают поправки в законодательство, которые позволят ряду организаций отойти от применения в отчетах по РСБУ стандартов МСФО, прежде всего речь идет о политических партиях, бюджетных организациях, такая договоренность была достигнута в ходе... читать дальше

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Госзаказчики в первой половине текущего года выполнили требования по проведению "зеленых" закупок только на 9%, заявил руководитель аналитического центра "Интерфакс ProЗакупки" Георгий Сухадольский в ходе форума "Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири"... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали подъема индекса до 47... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ООО "Балтийский лизинг" до уровня ruAA- и изменило прогноз по рейтингу на "развивающийся", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+... читать дальше

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