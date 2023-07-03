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Правительство РФ продлило действие квоты на экспорт лома и отходов лома черных металлов еще на полгода, до 31 декабря 2023 года. Размер квоты составит 600 тыс. тонн (на уровне квоты, действовавшей в I полугодии). Размер квоты составит 600 тыс. тонн (на уровне квоты, действовавшей в I полугодии). Внутриквотная ставка вывозной пошлины остается... Внутриквотная ставка вывозной пошлины остается... читать дальше

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Группа Evraz оценивает емкость российской строительной отрасли приблизительно в 14 млн тонн металла в год. Выручка downstream подразделения (Evraz Steel Building и Evraz Steel Box) в 2023 году может увеличится вдвое. "Если говорить о потреблении строительных... "Если говорить о потреблении строительных... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,65 пункта (0,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2796,72 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,76 пункта (0,586%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,76 пункта (0,586%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июля по данным на начало операционного дня выросло до 664 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Регионы РФ к 1 октября должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем (БАС), сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов на заседании президиума профильной правкомиссии. "В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить... "В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить... читать дальше

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Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги", по оперативной информации, в июне 2023 г. составила 101,4 млн тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Грузооборот за июнь 2023 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом... Грузооборот за июнь 2023 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок РФ начал ростом индекса РТС на 0,7%, индекс МосБиржи незначительно изменился на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ослабления внутриполитических рисков. Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу (последнюю сессию... Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу (последнюю сессию... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,93/90,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 185 коп., Cредний курс продажи...

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Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в апреле-июне до 5 пунктов по сравнению с 1 пунктом в январе-марте, говорится в сообщении Банка Японии. Индикатор вырос впервые за семь... Индикатор вырос впервые за семь... читать дальше

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2023 года составил 52,6 пункта, опустившись с майских 53,5 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Последние данные указали на скромное улучшение операционных условий в секторе. Последние данные указали на скромное улучшение операционных условий в секторе. Значение показателя... Значение показателя... читать дальше

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Россия выдвинула альтернативный вариант организации финансового обслуживания экспорта в рамках "зерновой сделки": вместо переподключения к системе SWIFT Россельхозбанка предлагается выделить из него дочерний банк с доступом к международной системе расчетов, сообщила Financial... читать дальше

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Курс доллара США умеренно восстанавливается к основным мировым валютам утром в понедельник после существенного снижения в пятницу. Снижение доллара в конце прошлой недели было вызвано данными о том, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в... Снижение доллара в конце прошлой недели было вызвано данными о том, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в... читать дальше

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Белоруссия активно нацелена на создание совместных производств с Российской Федерацией и в первую очередь заинтересована в их реализации на предприятиях, которые выпускают сельскохозяйственную или пассажирскую технику, например на заводе Volvo в Калуге, заявил посол Белоруссии и... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июля составили по Российской Федерации 4105,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3835,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Перечень офшорных зон - государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации о финансовых операциях - с 1 июля увеличен Минфином РФ более чем в два раза. Предыдущая редакция... Предыдущая редакция... читать дальше

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Саудовская Аравия с 1 июля добровольно снижает добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и будет добывать беспрецедентно низко за последние годы - 9 млн б/с. "Я бы назвал "саудовской конфеткой" (lollipop) снижение на 1 млн б/с с 1 июля (на месяц), и это также может быть... "Я бы назвал "саудовской конфеткой" (lollipop) снижение на 1 млн б/с с 1 июля (на месяц), и это также может быть... читать дальше

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