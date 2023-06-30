Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,6164 руб.

Минимальный курс доллара США составил 87,37 руб., максимальный - 89,77 руб. Было заключено 32375 сделок. Объем торгов составил 119778,75 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,55 руб. за доллар США.

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15165 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6164 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49134,905 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,450 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15165 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6164 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,37 руб., максимальный - 89,77 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 87,37 руб., максимальный - 89,77 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,2918 руб. Минимальный курс евро составил 95,03 руб., максимальный - 97,95 руб. Была заключена 11291... Минимальный курс евро составил 95,03 руб., максимальный - 97,95 руб. Была заключена 11291... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,1865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,03 руб., максимальный - 12,35 руб. Было заключено 63359 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,03 руб., максимальный - 12,35 руб. Было заключено 63359 сделок.... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги слабыми изменениями по индексу МосБиржи и падением индекса РТС на 2,4% на фоне выборочной фиксации прибыли игроками. Тем временем внешние фондовые и сырьевые площадки подавали позитивные сигналы.. Фондовые индексы крупнейших стран... Фондовые индексы крупнейших стран... читать дальше

.

Венгерская нефтегазовая компания MOL закрыла сделку по покупке словенского подразделения австрийской OMV, говорится в пресс-релизе OMV. Стороны объявили о сделке еще в 2021 году. Среди купленных MOL словенских активов OMV - сеть АЗС, а также оптовый бизнес. Сумма сделки... Стороны объявили о сделке еще в 2021 году. Среди купленных MOL словенских активов OMV - сеть АЗС, а также оптовый бизнес. Сумма сделки... читать дальше

.

Акционеры "Русснефти" на годовом собрании, состоявшемся 30 июня в заочное форме, не стали утверждать решение совета директоров компании, который рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, в том числе на привилегированные акции, говорится в сообщении... читать дальше

.

Чистая прибыль "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ по итогам 2022 года составила 536,6 млн рублей, говорится в сообщении компании по итогам ГОСА. "Распределить чистую прибыль общества, сформированную по итогам 2022 года в... "Распределить чистую прибыль общества, сформированную по итогам 2022 года в... читать дальше

.

Акционеры ПАО АФК "Система" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,41 рубля на обыкновенную акцию, сообщила корпорация. Совокупный объем выплат, таким образом, составит 3,96 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на... Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на... читать дальше

.

Цены на нефть растут в пятницу и завершают июнь в плюсе. Несмотря на июньский рост, как Brent, так и WTI, снизились во втором квартале 2023 года в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США на фоне ужесточения... читать дальше

.

Акционеры ПАО "РусГидро" одобрили дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,05025 руб. на акцию, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания. Общая сумма выплат составит 22,35 млрд руб. Дивидендная отсечка установлена на 11 июля, говорится в... Дивидендная отсечка установлена на 11 июля, говорится в... читать дальше

.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в апреле 2023 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал рост на 0,1%, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 1,7% и составил... По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 1,7% и составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,4507 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,2525 руб., максимальный - 89,56 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 87,2525 руб., максимальный - 89,56 руб. Было... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря рассмотреть вопрос о создании финансового инструмента, который будет обеспечивать инвесторам регулярный доход, привязанный к объему выручки эмитента. При необходимости они также должны... При необходимости они также должны... читать дальше

.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании 30 июня утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила НК. Реестр для получения дивидендов составляется по данным на 11 июля 2023 года. Как сообщалось, акционеры на внеочередном собрании 23... Как сообщалось, акционеры на внеочередном собрании 23... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса было пересмотрено в лучшую сторону по сравнению с предварительно... читать дальше

.