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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,4507 руб.
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30 июня 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,4507 руб.
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30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,4507 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,2525 руб., максимальный - 89,56 руб. Было заключено 9229 сделок. Объем торгов составил 38767,84 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,25 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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