Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

30 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.07 по 09.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Минфин РФ планирует в третьем квартале 2023 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 1 трлн рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства. Всего запланировано 13 аукционных дней - по четыре в июле и сентябре, пять - в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 03.07 по 09.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Акционеры ПАО "Татнефть" на прошедшем в заочной форме повторном годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2022 год в размере 27,71 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Всего выплаты за 2022 год составят 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных... Всего выплаты за 2022 год составят 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в пятницу после публикации статданных, показавших продолжающееся замедление инфляции в США. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, говорится в... Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, говорится в... читать дальше

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В понедельник, 3 июля, в Канаде нерабочий день, поскольку праздник День Канады приходится на выходной. Во вторник, 4 июля, в США праздник - День Независимости. Во вторник, 4 июля, в США праздник - День Независимости. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Товарооборот Белоруссии и России в январе-мае 2023 года вырос на 20%, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. "У нас рекордные цифры двустороннего товарооборота: такого уровня у нас не было в истории. К этой высокой базе за первые пять месяцев этого года мы... "У нас рекордные цифры двустороннего товарооборота: такого уровня у нас не было в истории. К этой высокой базе за первые пять месяцев этого года мы... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) приобрело в рамках оферты 8 млн 433,761 тыс. облигаций серии 001Р-12 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом,... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом,... читать дальше

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Россельхозбанк 5 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии БO-02-002P объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Цена доразмещения составит 100% от номинала плюс накопленный купонный... Цена доразмещения составит 100% от номинала плюс накопленный купонный... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения максимального размера ипотечного кредита в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. Соответствующее поручение содержится в... Соответствующее поручение содержится в... читать дальше

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Росимущество РФ приняло решение о выплате дивидендов "Транснефти" за 2022 год, сообщила компания. На обыкновенные акции (5 млн 694 тыс. 468 штук) будет выплачено 94 млрд 899 млн 448 тыс. 113,6 рублей, на привилегированные акции (1 млн 554 тыс. 875 штук) - 25 млрд 912... На обыкновенные акции (5 млн 694 тыс. 468 штук) будет выплачено 94 млрд 899 млн 448 тыс. 113,6 рублей, на привилегированные акции (1 млн 554 тыс. 875 штук) - 25 млрд 912... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-492 на 40 млрд 570,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2023 года составил $14,8 млрд, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($70,9 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 1 по 7 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 1 по 7 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 1 по 7 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 1 по 7 июля ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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