Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 610,4 млрд руб.

30 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июня по данным на начало операционного дня выросло до 610,4 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,88 пункта (0,425%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2784,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2800,01 (+0,13%) пункта,... читать дальше

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Профицит торгового баланса РФ по итогам 2023 года может не достичь показателя, заложенного в действующий - апрельский - вариант прогноза Банка России, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. По его словам, это следствие развития ситуации как с... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 31 мая по 30 июня) - 83,725 руб. за доллар, минимальное значение - 77,96 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 5,75 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,42/98,89 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,72/90,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 75 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,9/89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 165 коп., средний...

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Министерство финансов Литвы ухудшило прогноз экономического развития на текущий год и считает, что валовой внутренний продукт сократится на 1%. В марте ожидалось, что рост экономики в 2023 году составит 0,5%. "В 2023 году ожидается умеренное замедление экономики Литвы... "В 2023 году ожидается умеренное замедление экономики Литвы... читать дальше

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Европейские фондовые индексы поднимаются на торгах в пятницу, инвесторы оценивают большой массив статистических данных, традиционно публикуемых в странах еврозоны в последний день месяца. Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 5,5% в годовом выражении,... Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 5,5% в годовом выражении,... читать дальше

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Безработица в 20 странах еврозоны в мае составила 6,5%, как и в апреле, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, она осталась на минимальном за время ведения подсчетов уровне. Аналитики также не прогнозировали... читать дальше

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В России число работников, которые находятся в простое или в режиме неполной занятости, сократилось с прошлого лета более чем втрое, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. "Если в прошлом году в это же время число занятых в режиме неполного... "Если в прошлом году в это же время число занятых в режиме неполного... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 5,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,1% в мае и опустилась до минимума с января... читать дальше

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В январе-мае грузооборот в портах Китая в увеличился на 7,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 6,75 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в рамках внешней торговли объем вырос на 8,5%. В том числе в рамках внешней торговли объем вырос на 8,5%. Контейнерные перевозки за... Контейнерные перевозки за... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1555 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,1305 руб. Минимальный курс юаня составил 12,026 руб., максимальный - 12,191 руб. Было заключено 6713... Минимальный курс юаня составил 12,026 руб., максимальный - 12,191 руб. Было заключено 6713... читать дальше

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Банки РФ в январе-мае 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 2 трлн 420,1 млрд рублей. Это на 48,8%% больше в годовом сравнении (1 трлн 626,4 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных в январе-мае текущего года кредитов... При этом количество предоставленных в январе-мае текущего года кредитов... читать дальше

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Инфляция в РФ в годовом выражении превысит таргет Центробанка в наступающем квартале, прогнозирует регулятор. "Ответ короткий: это произойдет уже в третьем квартале", - сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на пресс-конференции в... "Ответ короткий: это произойдет уже в третьем квартале", - сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на пресс-конференции в... читать дальше

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Выпуск автомобилей в Великобритании в январе-мае увеличился на 10,7% - до 365,401 тыс. по сравнению с 330,185 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В том числе в мае производство подскочило на 26,9% и... В том числе в мае производство подскочило на 26,9% и... читать дальше

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