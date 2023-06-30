30 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июнь 2023
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Май 2023
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Май 2023
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июнь 2023
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Май 2023
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2023
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июнь 2023
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Май 2023
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Май 2023
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2023
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Май 2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Апрель 2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июнь 2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2023
Это автоматическое сообщение.
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30 июня 2023 года 09:00
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает рынок акций Японии.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,8... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:59
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам после существенного подъема накануне, вызванного сильными статданными и ожиданиями новых повышений ставок Федрезерва.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:49
В мае безработица в Японии осталась на прежнем уровне - 2,6%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
В мае 2022 года безработица также находилась на отметке 2,6%.
Число... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:42
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что до конца весенней сессии планируется рассмотреть законопроект об отмене НДС для туроператоров.
"Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет рассмотрен в течение весенней сессии", - сказал Володин парламентским... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:35
Правительство РФ отказалось от требования, чтобы продажа резидентами уполномоченным банкам полученной от нерезидентов по внешнеторговым контрактам наличной валюты осуществлялась по курсу ЦБ РФ, теперь они смогут использовать для этого валютные курсы, отличные от... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 99,72 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,66 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5,52 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:27
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили четверг в плюсе благодаря улучшению оценки роста ВВП США в 1-м квартале и падению числа заявок на пособия по безработице.
Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,8% и составил 34122,42 пункта. Лидерами... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:26
Нефтяные котировки слабо растут сегодня утром после умеренного подъема по итогам предыдущей сессии.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляла $74,49 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше цены на закрытие... читать дальше
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30 июня 2023 года 08:20
Доллар США незначительно изменялся в самом начале торгов на Московской бирже, рубль был стабилен в ожидании новых стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,635 руб. (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом... читать дальше
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По итогам вчерашних торгов большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы выросло, исключением стали рынки Великобритании и Германии.
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30 июня 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 87,0341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 141,49 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 95,1052 руб. По сравнению с...
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30 июня 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Индекс изменения стоимости жилья в... читать дальше
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29 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49220,355 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 152,743 млрд руб., или на...
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