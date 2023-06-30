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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
Рост ВВП РФ в мае ускорился до 5,4% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в мае 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,4% в годовом сравнении после повышения в апреле на 3,4%, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в...
 
Рост реальных зарплат достиг рекорда за пять лет
Рост реальных зарплат в апреле достиг рекорда за пять лет, это соотносится с историческим минимумом по безработице и подтверждает дефицит кадров, пишут "Ведомости". Рост реальных зарплат россиян - т. е. скорректированных на инфляцию - в апреле...
 
Пострадавшим от телефонных мошенников предложили компенсировать убытки
Правительство предложило усовершенствовать механизм возврата денежных средств, добровольно переданных гражданами мошенникам или похищенных со счетов. Поправки планируется внести в закон "О национальной платежной системе", пишут "Известия". Как...
 
30 июня 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Июнь 2023
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Май 2023
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Май 2023
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Июнь 2023
09:45 Цены производителей во Франции Май 2023
10:00 Изменение ВВП Великобритании I квартал 2023
10:55 Данные о безработице в Германии Июнь 2023
11:00 Данные о безработице в Италии Май 2023
12:00 Данные по безработице в еврозоне Май 2023
12:00 Квартальные данные о безработице в Италии I квартал 2023
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Июнь 2023
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Май 2023
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Апрель 2023
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Июнь 2023
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Июнь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
30 июня 2023 года 09:00
Почти все фондовые индексы Азии растут в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает рынок акций Японии.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,8...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:59
Доллар США умеренно дешевеет после активного роста накануне
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам после существенного подъема накануне, вызванного сильными статданными и ожиданиями новых повышений ставок Федрезерва.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:49
Майская безработица в Японии осталась на уровне 2,6%
В мае безработица в Японии осталась на прежнем уровне - 2,6%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В мае 2022 года безработица также находилась на отметке 2,6%.

Число...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:42
Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет рассмотрен в весеннюю сессию - Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что до конца весенней сессии планируется рассмотреть законопроект об отмене НДС для туроператоров.

"Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет рассмотрен в течение весенней сессии", - сказал Володин парламентским...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:35
Резидентам разрешено продавать полученную по внешнеторговым контрактам наличную валюту банкам по курсу, отличному от курса ЦБ
Правительство РФ отказалось от требования, чтобы продажа резидентами уполномоченным банкам полученной от нерезидентов по внешнеторговым контрактам наличной валюты осуществлялась по курсу ЦБ РФ, теперь они смогут использовать для этого валютные курсы, отличные от...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 99,72 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 99,72 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,66 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,66 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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30 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5,52 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5,52 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млн
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:27
Фондовые индикаторы США Dow Jones и S&P 500 завершили торги в плюсе, Nasdaq почти не изменился
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили четверг в плюсе благодаря улучшению оценки роста ВВП США в 1-м квартале и падению числа заявок на пособия по безработице.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,8% и составил 34122,42 пункта. Лидерами...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:26
Нефть продолжает умеренно дорожать
Нефтяные котировки слабо растут сегодня утром после умеренного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляла $74,49 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше цены на закрытие...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:20
Доллар торгуется на "Мосбирже" на уровне 87,49 руб., евро - 95,13 руб.
Доллар США незначительно изменялся в самом начале торгов на Московской бирже, рубль был стабилен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,635 руб. (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:09
Европейские рынки акций преимущественно закрылись в плюсе
По итогам вчерашних торгов большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы выросло, исключением стали рынки Великобритании и Германии.

Инвесторы оценивали статданные из еврозоны и США, а также заявления представителей центробанков и корпоративные...    читать дальше
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30 июня 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 87,0341 руб., курс евро в размере 95,1052 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 87,0341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 141,49 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 95,1052 руб. По сравнению с...
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30 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Индекс изменения стоимости жилья в...    читать дальше
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29 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 июня выросла на 0,31% и составила 49220,355 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49220,355 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 152,743 млрд руб., или на...
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