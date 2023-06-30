Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает рынок акций Японии.

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам после существенного подъема накануне, вызванного сильными статданными и ожиданиями новых повышений ставок Федрезерва.

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В мае безработица в Японии осталась на прежнем уровне - 2,6%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В мае 2022 года безработица также находилась на отметке 2,6%.