Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9926 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,854 руб., максимальный - 12,058 руб. Было заключено 61536 сделок. Объем торгов составил 142363,6 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,057 руб. за юань.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1855,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9926 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49220,355 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 152,743 млрд руб., или на...

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ООО "Аренза-про" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей на уровне 13,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,80% годовых. Купоны ежемесячные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,80% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0999 руб. Минимальный курс доллара США составил 86,05 руб., максимальный - 87,575 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 86,05 руб., максимальный - 87,575 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1855,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9926 руб. Минимальный курс юаня составил 11,854 руб., максимальный - 12,058 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 11,854 руб., максимальный - 12,058 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,1142 руб. Минимальный курс евро составил 93,675 руб., максимальный - 95,58 руб. Было заключено 12525... Минимальный курс евро составил 93,675 руб., максимальный - 95,58 руб. Было заключено 12525... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил четверг разнонаправленными изменениями индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,56% и составил 2796,41 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,56% и составил 2796,41 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,77% - до 1006,83 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,77% - до 1006,83 пункта.... читать дальше

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ООО "ЛайфСтрим" приобрело по оферте 2 тыс. 814 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Как сообщалось ранее, компания 24 мая выставила пять оферт по облигациям серии БО-П01 - на 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля.... Как сообщалось ранее, компания 24 мая выставила пять оферт по облигациям серии БО-П01 - на 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля.... читать дальше

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Нефть дорожает вечером на признаках устойчивости американской экономики. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск подорожали на 49 центов (0,66%) - до $74,52 за баррель. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск подорожали на 49 центов (0,66%) - до $74,52 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на... Котировки фьючерсов на WTI на август на... читать дальше

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Дополнительная квота на экспорт зерна из РФ сформирована в объеме 814 тыс. 813,557 тонны, сообщается в приказе Минсельхоза. Распределение этой квоты между экспортерами также содержится в приказе, размещенном на сайте министерства. Квота сформирована на основе заявлений... Квота сформирована на основе заявлений... читать дальше

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Совет директоров АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) одобрил увеличение уставного капитала на 15 млрд рублей для плановой закупки 225 пассажирских вагонов. Соответствующее решение было принято на заседании 29 июня, сообщила компания. Планы... Планы... читать дальше

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"Русал" поменял юрисдикцию холдинговой компании для своих зарубежных активов с Кипра на Катар, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Как следует из карточки компании на странице Катарского финансового центра (Qatar Financial Centre, QFC), уставный... Как следует из карточки компании на странице Катарского финансового центра (Qatar Financial Centre, QFC), уставный... читать дальше

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Объем извлекаемых запасов нефти в мире оценивается в 1,624 трлн баррелей, за год показатель вырос на 52 млрд баррелей, говорится в исследовании Rystad Energy. При этом экономическую целесообразность будет иметь извлечение менее 1,3 трлн баррелей до 2100 года из... При этом экономическую целесообразность будет иметь извлечение менее 1,3 трлн баррелей до 2100 года из... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14018 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0136 руб. Минимальный курс доллара США составил 85,7475 руб., максимальный - 87,54 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 85,7475 руб., максимальный - 87,54 руб. Было... читать дальше

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"МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") установило ставку 5-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Структура госкорпорации "Росатом" - "Ураниум Уан Груп" - договорилась о сотрудничестве в области добычи лития с боливийской Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), сообщило корпоративное издание "Страна Росатом" в своем канале в Telegram. Стороны подписали соответствующее... читать дальше

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Россельхозбанк 5 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии БO-02-002P, говорится в сообщении кредитной организации. Цена доразмещения составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД). Объем допвыпуска пока... Цена доразмещения составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД). Объем допвыпуска пока... читать дальше

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