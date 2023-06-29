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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0136 руб.
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29 июня 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0136 руб.
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29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14018 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0136 руб. Минимальный курс доллара США составил 85,7475 руб., максимальный - 87,54 руб. Было заключено 8180 сделок. Объем торгов составил 34246,45 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,245 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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