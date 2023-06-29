Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9607 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,851 руб., максимальный - 12,044 руб. Было заключено 3494 сделки. Объем торгов составил 10926,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,004 руб. за юань.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1670 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9607 руб.

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По итогам 3-го квартала финансового года чистая прибыль Hennes & Mauritz AB (H&M), владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократилась на 10% и составила 3,3 млрд крон ($306 млн) по сравнению с 3,68 млрд крон за сопоставимый период прошлого... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе. Принятый закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных... Принятый закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает срок давности при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и камней с 2-х месяцев до 1 года, в рамках первого чтения правительство предлагало увеличить срок... читать дальше

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ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует в первой половине июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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"Московская биржа" в ближайшее время планирует начать торги вечным фьючерсом на золото, сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева. "Запустили вчера расчетный квартальный фьючерс на золото, и в ближайшее время, в июле, мы запустим новый вечный фьючерс... "Запустили вчера расчетный квартальный фьючерс на золото, и в ближайшее время, в июле, мы запустим новый вечный фьючерс... читать дальше

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Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует стабильное увеличение госдолга страны в ближайшие десятилетия на фоне роста дефицита бюджета страны быстрыми темпами. Если в настоящее время он составляет 98% ВВП, то в 2029 году ожидается его повышение до нового рекорда в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13 пункта (0,467%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2793,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2804,75 (+0,86%) пункта,... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-02-002P, сообщается в материалах биржи. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-10-03349-B-002P. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-10-03349-B-002P. Объем дополнительного выпуска и цена... Объем дополнительного выпуска и цена... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 30 мая по 29 июня) - 82,9417 руб. за доллар, минимальное значение - 77,96 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,77 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,89/97,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,94/89,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85/87,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 80 коп., средний...

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"Московская биржа" 3 июля запустит торги премиальными опционами на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль, сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева. "Мы посмотрели, как торгуются и какой спрос большой достаточно есть на опционы на акции.... "Мы посмотрели, как торгуются и какой спрос большой достаточно есть на опционы на акции.... читать дальше

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Промышленная эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) начнется 1 сентября 2026 года, сообщила директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Галина Сафина. "В 2026 году, 1 сентября,... "В 2026 году, 1 сентября,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы начали торги ростом, исключением выступает британский рынок. Инвесторы ждут данных об изменении потребительских цен в Германии и в еврозоне в целом, которые будут опубликованы позднее, а также оценивают высказывания... Инвесторы ждут данных об изменении потребительских цен в Германии и в еврозоне в целом, которые будут опубликованы позднее, а также оценивают высказывания... читать дальше

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Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июне опустился до 95,3 пункта с пересмотренных 96,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем ожидали снижения до 96 пунктов с ранее объявленного значения в 96,5 пункта,... читать дальше

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