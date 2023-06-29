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По итогам 3-го квартала финансового года чистая прибыль Hennes & Mauritz AB (H&M), владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократилась на 10% и составила 3,3 млрд крон ($306 млн) по сравнению с 3,68 млрд крон за сопоставимый период прошлого... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе. Принятый закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных... Принятый закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает срок давности при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и камней с 2-х месяцев до 1 года, в рамках первого чтения правительство предлагало увеличить срок... читать дальше

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ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует в первой половине июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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"Московская биржа" в ближайшее время планирует начать торги вечным фьючерсом на золото, сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева. "Запустили вчера расчетный квартальный фьючерс на золото, и в ближайшее время, в июле, мы запустим новый вечный фьючерс... "Запустили вчера расчетный квартальный фьючерс на золото, и в ближайшее время, в июле, мы запустим новый вечный фьючерс... читать дальше

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Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует стабильное увеличение госдолга страны в ближайшие десятилетия на фоне роста дефицита бюджета страны быстрыми темпами. Если в настоящее время он составляет 98% ВВП, то в 2029 году ожидается его повышение до нового рекорда в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13 пункта (0,467%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2793,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2804,75 (+0,86%) пункта,... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-02-002P, сообщается в материалах биржи. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-10-03349-B-002P. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-10-03349-B-002P. Объем дополнительного выпуска и цена... Объем дополнительного выпуска и цена... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 30 мая по 29 июня) - 82,9417 руб. за доллар, минимальное значение - 77,96 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,77 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,89/97,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,94/89,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85/87,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 80 коп., средний...

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"Московская биржа" 3 июля запустит торги премиальными опционами на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль, сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева. "Мы посмотрели, как торгуются и какой спрос большой достаточно есть на опционы на акции.... "Мы посмотрели, как торгуются и какой спрос большой достаточно есть на опционы на акции.... читать дальше

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Промышленная эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) начнется 1 сентября 2026 года, сообщила директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Галина Сафина. "В 2026 году, 1 сентября,... "В 2026 году, 1 сентября,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы начали торги ростом, исключением выступает британский рынок. Инвесторы ждут данных об изменении потребительских цен в Германии и в еврозоне в целом, которые будут опубликованы позднее, а также оценивают высказывания... Инвесторы ждут данных об изменении потребительских цен в Германии и в еврозоне в целом, которые будут опубликованы позднее, а также оценивают высказывания... читать дальше

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Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июне опустился до 95,3 пункта с пересмотренных 96,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем ожидали снижения до 96 пунктов с ранее объявленного значения в 96,5 пункта,... читать дальше

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