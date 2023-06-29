29 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Май 2023
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 июня
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 июня
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2023
Это автоматическое сообщение.
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29 июня 2023 года 13:55
По итогам 3-го квартала финансового года чистая прибыль Hennes & Mauritz AB (H&M), владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сократилась на 10% и составила 3,3 млрд крон ($306 млн) по сравнению с 3,68 млрд крон за сопоставимый период прошлого... читать дальше
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29 июня 2023 года 13:46
Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе.
Принятый закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных... читать дальше
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29 июня 2023 года 13:37
Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает срок давности при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и камней с 2-х месяцев до 1 года, в рамках первого чтения правительство предлагало увеличить срок... читать дальше
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29 июня 2023 года 13:32
ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует в первой половине июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше
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29 июня 2023 года 13:29
"Московская биржа" в ближайшее время планирует начать торги вечным фьючерсом на золото, сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева.
"Запустили вчера расчетный квартальный фьючерс на золото, и в ближайшее время, в июле, мы запустим новый вечный фьючерс... читать дальше
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29 июня 2023 года 13:18
Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует стабильное увеличение госдолга страны в ближайшие десятилетия на фоне роста дефицита бюджета страны быстрыми темпами. Если в настоящее время он составляет 98% ВВП, то в 2029 году ожидается его повышение до нового рекорда в... читать дальше
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29 июня 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13 пункта (0,467%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2793,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2804,75 (+0,86%) пункта,... читать дальше
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29 июня 2023 года 13:11
Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-02-002P, сообщается в материалах биржи.
Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-10-03349-B-002P.
Объем дополнительного выпуска и цена... читать дальше
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29 июня 2023 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 30 мая по 29 июня) - 82,9417 руб. за доллар, минимальное значение - 77,96 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,77 руб.
Это автоматическое сообщение.
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29 июня 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,89/97,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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29 июня 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,94/89,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи...
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29 июня 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85/87,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 80 коп., средний...
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29 июня 2023 года 12:51
"Московская биржа" 3 июля запустит торги премиальными опционами на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль, сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева.
"Мы посмотрели, как торгуются и какой спрос большой достаточно есть на опционы на акции.... читать дальше
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29 июня 2023 года 12:42
Промышленная эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) начнется 1 сентября 2026 года, сообщила директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Галина Сафина.
"В 2026 году, 1 сентября,... читать дальше
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29 июня 2023 года 12:32
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы начали торги ростом, исключением выступает британский рынок.
Инвесторы ждут данных об изменении потребительских цен в Германии и в еврозоне в целом, которые будут опубликованы позднее, а также оценивают высказывания... читать дальше
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29 июня 2023 года 12:25
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июне опустился до 95,3 пункта с пересмотренных 96,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем ожидали снижения до 96 пунктов с ранее объявленного значения в 96,5 пункта,... читать дальше
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