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28 июня 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,807 руб.

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28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 360 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,807 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,737 руб., максимальный - 11,9 руб. Было заключено 42599 сделок. Объем торгов составил 106390,07 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,899 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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