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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,6118 руб.
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28 июня 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,6118 руб.
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28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,6118 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,5525 руб., максимальный - 86,51 руб. Было заключено 7078 сделок. Объем торгов составил 32764,83 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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