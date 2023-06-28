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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 16 июня по 23 июня на 9603 тыс. баррелей, бензина - выросли на 603 тыс. баррелей
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28 июня 2023 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 16 июня по 23 июня на 9603 тыс. баррелей, бензина - выросли на 603 тыс. баррелей
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28 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9603 тыс. баррелей - до 453,69 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 603 тыс. баррелей и составили 222,005 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 123 тыс. баррелей, достигнув 114,411 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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