Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7772 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,734 руб., максимальный - 11,81 руб. Было заключено 3240 сделок. Объем торгов составил 10622,28 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,798 руб. за юань.

28 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7772 руб.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 85,6192 руб. По... читать дальше

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Россельхознадзор за 5 лет предотвратил ущерб в 531,3 млрд рублей в результате запрета ввоза в страну продукции растениеводства, зараженной карантинными для РФ объектами, следует из презентации руководителя службы Сергея Данкверта, представленной в Госдуме в... читать дальше

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Очередное повышение базовой процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) в июле практически гарантировано, однако исход последующих заседаний регулятора неизвестен и будет зависеть от экономических статданных, заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де... читать дальше

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В четверг, 29 июня, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 29 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,8 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 29 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,57 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Правила организации полетов гражданских беспилотников и их применения в отдельных сферах деятельности упрощены в России, сообщила Росавиация. Соответствующие изменения, подготовленные ведомством совместно с Минтрансом РФ, отражены в постановлении правительства , опубликованном... читать дальше

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Власти Швейцарии ввели вслед за ЕС ограничительные меры против физических и юридических лиц, принятые в рамках 11 пакета европейских санкций; решение о введении остальных мер рассмотрят до конца августа, говорится в заявлении на сайте правительства. "Федеральный совет 28 июня... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,8158 руб. Минимальный курс евро составил 92,945 руб., максимальный - 94,2475 руб. Было заключено 3738... Минимальный курс евро составил 92,945 руб., максимальный - 94,2475 руб. Было заключено 3738... читать дальше

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Минэкономразвития РФ ждет от Центробанка "взвешенного" решения по ключевой ставке на июльском заседании, заявило ведомство в ответ на вновь прозвучавший в среду сигнал регулятора о возможном ужесточении ДКП. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что сигнал о... Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что сигнал о... читать дальше

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Калининградский "Автотор" по итогам 2023 года планирует выпустить 70 тыс. автомобилей 20 моделей 5 брендов, сообщил председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов журналистам. Ранее "Автотор" заявлял о планах в текущем году произвести примерно 100... Ранее "Автотор" заявлял о планах в текущем году произвести примерно 100... читать дальше

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Администрация Красноярска проводит отбор финансовых организаций для оказания услуг по размещению облигаций 2023 года объемом 3,1 млрд рублей и сроком обращения до 5 лет, говорится в материалах сайта госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта - 6,2 млн рублей.... Начальная (максимальная) цена контракта - 6,2 млн рублей.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,43 пункта (0,124%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2773,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2787,36 (+0,39%) пункта, минимальное - 2767,08 (-0,34%)... читать дальше

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ссельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-12-002P объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 9,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше

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Цены на нефть замедлили рост, но продолжают незначительно расти благодаря данным о сокращении запасов в США. Согласно информации Американского института нефти (API), по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти в США упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты,... Согласно информации Американского института нефти (API), по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти в США упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты,... читать дальше

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В июне 2023 года потребительские цены в Италии выросли на 6,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные итальянского статагентства Istat. Темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,6% в мае. По сравнению с предыдущим месяцем цены не... читать дальше

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