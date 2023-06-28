28 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июнь 2023
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Май 2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Апрель 2023
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Май 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 июня
Это автоматическое сообщение.
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28 июня 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 85,6192 руб. По... читать дальше
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28 июня 2023 года 15:45
Россельхознадзор за 5 лет предотвратил ущерб в 531,3 млрд рублей в результате запрета ввоза в страну продукции растениеводства, зараженной карантинными для РФ объектами, следует из презентации руководителя службы Сергея Данкверта, представленной в Госдуме в... читать дальше
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28 июня 2023 года 15:37
Очередное повышение базовой процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) в июле практически гарантировано, однако исход последующих заседаний регулятора неизвестен и будет зависеть от экономических статданных, заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де... читать дальше
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28 июня 2023 года 15:30
В четверг, 29 июня, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2,1 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 июня 2023 года 15:30
В четверг, 29 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,8 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 июня 2023 года 15:30
В четверг, 29 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,57 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 июня 2023 года 15:29
Правила организации полетов гражданских беспилотников и их применения в отдельных сферах деятельности упрощены в России, сообщила Росавиация. Соответствующие изменения, подготовленные ведомством совместно с Минтрансом РФ, отражены в постановлении правительства , опубликованном... читать дальше
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28 июня 2023 года 15:22
Власти Швейцарии ввели вслед за ЕС ограничительные меры против физических и юридических лиц, принятые в рамках 11 пакета европейских санкций; решение о введении остальных мер рассмотрят до конца августа, говорится в заявлении на сайте правительства. "Федеральный совет 28 июня... читать дальше
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28 июня 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,8158 руб.
Минимальный курс евро составил 92,945 руб., максимальный - 94,2475 руб. Было заключено 3738... читать дальше
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28 июня 2023 года 15:04
Минэкономразвития РФ ждет от Центробанка "взвешенного" решения по ключевой ставке на июльском заседании, заявило ведомство в ответ на вновь прозвучавший в среду сигнал регулятора о возможном ужесточении ДКП.
Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что сигнал о... читать дальше
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28 июня 2023 года 14:53
Калининградский "Автотор" по итогам 2023 года планирует выпустить 70 тыс. автомобилей 20 моделей 5 брендов, сообщил председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов журналистам.
Ранее "Автотор" заявлял о планах в текущем году произвести примерно 100... читать дальше
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28 июня 2023 года 14:48
Администрация Красноярска проводит отбор финансовых организаций для оказания услуг по размещению облигаций 2023 года объемом 3,1 млрд рублей и сроком обращения до 5 лет, говорится в материалах сайта госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта - 6,2 млн рублей.... читать дальше
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28 июня 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,43 пункта (0,124%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2773,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2787,36 (+0,39%) пункта, минимальное - 2767,08 (-0,34%)... читать дальше
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28 июня 2023 года 14:42
ссельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-12-002P объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 9,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше
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28 июня 2023 года 14:36
Цены на нефть замедлили рост, но продолжают незначительно расти благодаря данным о сокращении запасов в США.
Согласно информации Американского института нефти (API), по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти в США упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты,... читать дальше
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28 июня 2023 года 14:28
В июне 2023 года потребительские цены в Италии выросли на 6,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные итальянского статагентства Istat. Темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,6% в мае. По сравнению с предыдущим месяцем цены не... читать дальше
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