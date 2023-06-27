Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,0606 руб.

Минимальный курс доллара США составил 84,5 руб., максимальный - 85,3125 руб. Было заключено 16367 сделок. Объем торгов составил 68139,61 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,06 руб. за доллар США.

27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 498,00000000000006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,0606 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49022,848 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 164,015 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,771 руб. Минимальный курс юаня составил 11,683 руб., максимальный - 11,814 руб. Было заключено 44363 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,683 руб., максимальный - 11,814 руб. Было заключено 44363 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 498,00000000000006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,0606 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,5 руб., максимальный - 85,3125 руб.... Минимальный курс доллара США составил 84,5 руб., максимальный - 85,3125 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,1847 руб. Минимальный курс евро составил 92,315 руб., максимальный - 93,5725 руб. Было заключено 13218... Минимальный курс евро составил 92,315 руб., максимальный - 93,5725 руб. Было заключено 13218... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на 0,67% (РТС) и на 0,71% (Мосбиржи) на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций на фоне ожиданий новых стимулов в Китае... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций на фоне ожиданий новых стимулов в Китае... читать дальше

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Долги физлица-заемщика в банкротстве списываются, даже если стоимости ипотечного жилья не хватило для их погашения, решил Верховный суд (ВС) РФ. Он назвал ошибочным мнение нижестоящих инстанций, что заложенное в законе об ипотеке требование об обнулении задолженности не... читать дальше

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ЕС столкнется с крайне серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии свертывания экономических связей с КНР, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник. "Политических лидеров в Европе не интересует развитие взаимосвязей с Китаем.... "Политических лидеров в Европе не интересует развитие взаимосвязей с Китаем.... читать дальше

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ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей на уровне 12,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Срок обращения выпуска - примерно 3,2 года (1152... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Срок обращения выпуска - примерно 3,2 года (1152... читать дальше

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РФ с 1 по 27 июня отгрузила на экспорт 3,76 млн тонн пшеницы, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам сельхозгода экспорт зерна в целом и пшеницы, в частности, вновь станет рекордными, сообщается в мониторинге Российского зернового... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" и его облигаций на уровне AAA(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен сильными рыночной позицией и... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен сильными рыночной позицией и... читать дальше

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Россия полностью обеспечена мясом птицы собственного производства, заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на конференции развитию птицеводства. "Птицеводство занимает лидирующее положение среди всех подотраслей животноводства. Доля птицы в общем... "Птицеводство занимает лидирующее положение среди всех подотраслей животноводства. Доля птицы в общем... читать дальше

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Французская TotalEnergies, малазийская Petronas и японская Mitsui&Co. договорились о разработке проекта по хранению углерода в Малайзии для промышленных предприятий Юго-Восточной Азии. Как сообщает TotalEnergies в своём пресс-релизе, в рамках этого соглашения будет... Как сообщает TotalEnergies в своём пресс-релизе, в рамках этого соглашения будет... читать дальше

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ООО "ВИС финанс" увеличило объем размещения облигаций серии БО-П04 с 1,5 млрд до 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,9% годовых,... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,9% годовых,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 мск подешевели на $0,43 (на 0,6%) - до $73,75 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к... Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 мск подешевели на $0,43 (на 0,6%) - до $73,75 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к... читать дальше

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Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд, в результате он достиг... Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд, в результате он достиг... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,043 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,4025 руб., максимальный - 85,23 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 84,4025 руб., максимальный - 85,23 руб. Было... читать дальше

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