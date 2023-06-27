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27 июня 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,1847 руб.

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27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,1847 руб.

Минимальный курс евро составил 92,315 руб., максимальный - 93,5725 руб. Было заключено 13218 сделок. Объем торгов составил 50205,69 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,2325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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