Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1116,3 млрд руб.

27 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1116,3 млрд руб.

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" и его облигаций на уровне AAA(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен сильными рыночной позицией и... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен сильными рыночной позицией и... читать дальше

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Россия полностью обеспечена мясом птицы собственного производства, заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на конференции развитию птицеводства. "Птицеводство занимает лидирующее положение среди всех подотраслей животноводства. Доля птицы в общем... "Птицеводство занимает лидирующее положение среди всех подотраслей животноводства. Доля птицы в общем... читать дальше

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Французская TotalEnergies, малазийская Petronas и японская Mitsui&Co. договорились о разработке проекта по хранению углерода в Малайзии для промышленных предприятий Юго-Восточной Азии. Как сообщает TotalEnergies в своём пресс-релизе, в рамках этого соглашения будет... Как сообщает TotalEnergies в своём пресс-релизе, в рамках этого соглашения будет... читать дальше

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ООО "ВИС финанс" увеличило объем размещения облигаций серии БО-П04 с 1,5 млрд до 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,9% годовых,... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,9% годовых,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 мск подешевели на $0,43 (на 0,6%) - до $73,75 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к... Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 мск подешевели на $0,43 (на 0,6%) - до $73,75 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к... читать дальше

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Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд, в результате он достиг... Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд, в результате он достиг... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,043 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,4025 руб., максимальный - 85,23 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 84,4025 руб., максимальный - 85,23 руб. Было... читать дальше

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Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который уточняет, что в случае гибели военнослужащего в период проведения специальной военной операции (СВО) его обязательство по ипотеке, сформированной в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до 109,7 пункта с пересмотренных 102,5 пункта месяцем ранее, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Июньское значение индекса является максимальным с... Июньское значение индекса является максимальным с... читать дальше

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Индекс стоимости жилья в США CoreLogic Case-Shiller опустился в апреле на 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете S&P Global, рассчитывающей этот показатель. Снижение индекса отмечено впервые за 11 лет, отмечает The Wall Street Journal. Это связано, в частности, с... Снижение индекса отмечено впервые за 11 лет, отмечает The Wall Street Journal. Это связано, в частности, с... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что на самом деле прибыль компаний, а не затраты на рабочую силу способствуют высокой инфляции в еврозоне. "На рост корпоративных прибылей приходится почти половина повышения инфляции в Европе за последние два года, поскольку... "На рост корпоративных прибылей приходится почти половина повышения инфляции в Европе за последние два года, поскольку... читать дальше

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Укрепление мировых цен на пшеницу в последние месяцы и высокая маржинальность экспортных продаж позволяют рассчитывать на дальнейший рост внутренних цен на пшеницу, считают эксперты "СовЭкона". Согласно их отчету, средние цены на пшеницу 4-го класса в РФ к 21 июня... Согласно их отчету, средние цены на пшеницу 4-го класса в РФ к 21 июня... читать дальше

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Европейская комиссия сообщила о значительном росте объемов торговли ЕС сельскохозяйственной продукцией после сезонного спада. "После того, как в феврале экспорт восстановился, торговля агропродовольственными товарами ЕС продолжила расти со значительным увеличением... "После того, как в феврале экспорт восстановился, торговля агропродовольственными товарами ЕС продолжила расти со значительным увеличением... читать дальше

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Фондовые индексы США начали торги во вторник подъемом. Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск увеличился на 0,23% и составлял 33793,12 пункта. Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск увеличился на 0,23% и составлял 33793,12 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка повысилось на 0,3% - до 4344,86... Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка повысилось на 0,3% - до 4344,86... читать дальше

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7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-489 на 72 млрд 157,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ возобновил публикацию форм отчетности банков, которая была приостановлена в 2022 году в связи с санкционными рисками, говорится в сообщении регулятора. Это увеличит прозрачность банковского сектора в целом и отдельных кредитных организаций для клиентов, партнеров,... Это увеличит прозрачность банковского сектора в целом и отдельных кредитных организаций для клиентов, партнеров,... читать дальше

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