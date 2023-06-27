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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,83 пункта (0,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2753,3 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,59 пункта (0,156%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,59 пункта (0,156%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ВТБ в мае заработал по МСФО чистую прибыль в размере 32 млрд рублей, в целом за пять месяцев - 240,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В сравнении с апрелем финансовый результат ВТБ снизился почти вдвое. Как пояснил журналистам зампред правления банка Дмитрий... В сравнении с апрелем финансовый результат ВТБ снизился почти вдвое. Как пояснил журналистам зампред правления банка Дмитрий... читать дальше

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Россия может повысить импортные пошлины на вино. Как сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью "Российской газете", такие предложения поступили, они обсуждаются комиссией по таможенно-тарифному регулированию при... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал повышением индекса РТС и практически не изменившимся индексом МосБиржи на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России. Европейские фондовые индексы изменились вчера незначительно и... Европейские фондовые индексы изменились вчера незначительно и... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,07/86,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 88 коп., Cредний курс продажи упал...

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Аналитики банка Morgan Stanley скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений ставки Федеральной резервной системы (ФРС), учтя заявления главы регулятора Джерома Пауэлла. Теперь эксперты банка ожидают, что Федрезерв поднимет ставку на 25 базисных пунктов на... Теперь эксперты банка ожидают, что Федрезерв поднимет ставку на 25 базисных пунктов на... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 июня составили по Российской Федерации 3418,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3193,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-490 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Доллар США в целом стабилизировался во вторник: американская валюта умеренно снижается к евро и фунту стерлингов и слабо растет к японской иене. Участники валютного рынка продолжают оценивать возможную траекторию денежно-кредитной политики в США в свете заявлений... Участники валютного рынка продолжают оценивать возможную траекторию денежно-кредитной политики в США в свете заявлений... читать дальше

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Азиатские рынки акций не показывают единой динамики во вторник, при этом индексы Шанхая и Гонконга активно растут на ожиданиях новых стимулов. Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и... Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и... читать дальше

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Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, продолжила сокращать долю в ведущем китайском производителе автомобилей на новых источниках энергии (NEV) BYD Co. Инвесткомпания продала 2,53 млн акций BYD на общую сумму 675,8 млн... Инвесткомпания продала 2,53 млн акций BYD на общую сумму 675,8 млн... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются сегодня утром после умеренного роста по итогам предыдущей сессии. Трейдеры продолжают оценивать последствия событий в России в минувшие выходные, отмечает Market Watch. В частности, рынок опасается, что дестабилизация внутриполитической... Трейдеры продолжают оценивать последствия событий в России в минувшие выходные, отмечает Market Watch. В частности, рынок опасается, что дестабилизация внутриполитической... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 113,72 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,02 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 10,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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