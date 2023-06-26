Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,0025 руб.

Минимальный курс доллара США составил 84,24 руб., максимальный - 87,29 руб. Была заключена 11801 сделка. Объем торгов составил 50162,54 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,325 руб. за доллар США.

26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,0025 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48858,833 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 355,090 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9580 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,569 руб. Минимальный курс евро составил 91,8275 руб., максимальный - 95,28 руб. Было заключено 9652 сделки.... Минимальный курс евро составил 91,8275 руб., максимальный - 95,28 руб. Было заключено 9652 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 754 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7313 руб. Минимальный курс юаня составил 11,627 руб., максимальный - 12,059 руб. Было заключено 61063 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,627 руб., максимальный - 12,059 руб. Было заключено 61063 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,0108 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,245 руб., максимальный - 87,23 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 84,245 руб., максимальный - 87,23 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж из-за возросших внутриполитических рисков и негативных сигналов с внешних площадок на опасениях торможения мировой экономики в условиях ужесточения монетарной политики центробанками. В Азии в понедельник на... В Азии в понедельник на... читать дальше

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Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в понедельник. Трейдеры занимают осторожную позицию, оценивая события в России в минувшие выходные, отмечает Market Watch. Опасения, связанные с возможными последствиями ситуации в РФ для поставок нефти на... Трейдеры занимают осторожную позицию, оценивая события в России в минувшие выходные, отмечает Market Watch. Опасения, связанные с возможными последствиями ситуации в РФ для поставок нефти на... читать дальше

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Пшеница подорожала до максимума с конца февраля из-за событий в России и засухи в США. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго растут в цене примерно на 2% и торгуются вблизи отметки в $7,52 за бушель. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго растут в цене примерно на 2% и торгуются вблизи отметки в $7,52 за бушель. Подъем цен на пшеницу спровоцировали события пятницы-субботы в РФ с... Подъем цен на пшеницу спровоцировали события пятницы-субботы в РФ с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,0025 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,24 руб., максимальный - 87,29 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 84,24 руб., максимальный - 87,29 руб. Была заключена... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 21 июня направили на кредитование сезонных полевых работ 513,9 млрд рублей, что на 4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 351,5 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 351,5 млрд рублей... читать дальше

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Цены на золото и другие драгметаллы растут на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани". Стоимость августовских фьючерсов на золото на Comex по данным на 17:30 мск составляет $1933,3 за унцию, что на $3,7 (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей... Стоимость августовских фьючерсов на золото на Comex по данным на 17:30 мск составляет $1933,3 за унцию, что на $3,7 (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Инфляционные ожидания в июне на годовом горизонте снизились до минимума с марта 2021 года, говорится в комментарии Банка России. По данным опроса ООО "инФОМ", их медианная оценка составила 10,2% (-0,6 п.п. к маю; -1,3 п.п. к среднему за первый квартал 2023... По данным опроса ООО "инФОМ", их медианная оценка составила 10,2% (-0,6 п.п. к маю; -1,3 п.п. к среднему за первый квартал 2023... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги ростом. "В дополнение к недавним "ястребиным" шагам мировых центробанков в условиях высокой инфляции, инвесторам теперь необходимо учитывать и возможность эскалации геополитической напряженности, что создает дополнительную... читать дальше

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РФ в нынешних условиях важно сохранить господдержку экспорта продукции АПК, поскольку внешняя торговля является "подушкой безопасности" отрасли. Стагнация или сокращение объемов экспорта могут привести к снижению рентабельности производства, сокращению объемов выпуска продукции... читать дальше

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6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-488 на 111 млрд 311,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американский фонд недвижимости Prologis Inc. заплатит инвестфирме Blackstone $3,1 млрд за портфель активов в сфере складских помещений и распределительных центров, пишет The Wall Street Journal. Активы включают в себя почти 14 млн квадратных футов (1,3 млн квадратных... Активы включают в себя почти 14 млн квадратных футов (1,3 млн квадратных... читать дальше

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АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" 29 июня начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых, купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена... По займу будет предусмотрена... читать дальше

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