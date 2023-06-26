Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1056,6 млрд руб.

26 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 1056,6 млрд руб.

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Максимальное значение за месяц (с 27 мая по 26 июня) - 81,7983 руб. за доллар, минимальное значение - 77,8986 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,90 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 84/86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 100 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,8/87,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 75 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,45/95,67 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации в минувшие выходные отработал в штатном режиме, технологических нарушений, существенно повлиявших на снабжение потребителей энергоресурсами не было, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещание у премьер-министра... читать дальше

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Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc планирует заключить партнерское соглашение с американской Lucid Group, получив доступ к её технологиям для производства люксовых электромобилей. Как говорится в сообщении Aston... Как говорится в сообщении Aston... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 3-летних облигаций Республики Башкортостан серии 34013 объемом до 5,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruАА+(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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Экономики стран Евразийского экономического союза сохраняют позитивные тенденции, заявила в понедельник на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. "Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в 2023 году продолжает расти.... "Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в 2023 году продолжает расти.... читать дальше

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Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны снизился в июне и обновил минимум с прошлого декабря. Индикатор снижается по итогам второго месяца подряд. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом... Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом... читать дальше

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Инвесторы ожидают подъема базовой ставки Банка Англии в начале следующего года до 6,25% годовых - максимума за 25 лет, пишет Financial Times. В прошлый четверг британский ЦБ повысил стоимость заимствований сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, на данных о том,... В прошлый четверг британский ЦБ повысил стоимость заимствований сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, на данных о том,... читать дальше

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Столичные власти помогают развивать отечественные технологии в сфере телекоммуникаций, ИТ и медицины с помощью грантов на импортозамещение; одобрены гранты на более 800 млн рублей 14 компаниям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Помогаем развивать отечественные... "Помогаем развивать отечественные... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 713 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7766 руб. Минимальный курс юаня составил 11,696 руб., максимальный - 12,084 руб. Было заключено 7369... Минимальный курс юаня составил 11,696 руб., максимальный - 12,084 руб. Было заключено 7369... читать дальше

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Европейские фондовые индексы опускаются в ходе сегодняшних торгов после резкого снижения по итогам прошлой недели. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 11:50 мск опустился на 0,65% - до 450,20 пункта. За минувшую неделю индикатор... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 11:50 мск опустился на 0,65% - до 450,20 пункта. За минувшую неделю индикатор... читать дальше

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6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-488 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9802% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,23% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,23% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил ряд поправок об усилении контроля за оборотом и производством табака и никотиносодержащей продукции. Так один из законопроектов (310899-8) предусматривает с 1 марта 2024 года административную... Так один из законопроектов (310899-8) предусматривает с 1 марта 2024 года административную... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ООО НПП "Моторные технологии" до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со "стабильным"... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со "стабильным"... читать дальше

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