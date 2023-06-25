ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июня в размере 84,0793 руб., евро - 91,4933 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 91,4933 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,97 коп.

25 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 84,0793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,16 коп.

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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая (СПбМТСБ) будет осуществлять операции по проведению торгов, клиринга и расчетов в обычном режим, сообщила биржа. "Работа инфраструктуры АО "СПбМТСБ" обеспечивает функционирование товарных рынков, исключение перебоев в... "Работа инфраструктуры АО "СПбМТСБ" обеспечивает функционирование товарных рынков, исключение перебоев в... читать дальше

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Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июне, по данным "ЦИАН.Аналитики", составила 144,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,3%. По данным "Этажей", средняя... читать дальше

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Перспективность активизации туркмено-литовского сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, экологии, бизнес-структур отмечена в ходе межмидовских консультаций, проведенных в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана, сообщает сайт туркменского... читать дальше

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Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2022 году в фонды недвижимости составили $520 млн. "Несмотря на тяжелые макроэкономические условия и непредсказуемость в мировой экономике, в 2022 году ГНФАР сделал важные инвестиции в ряд ведущих инвестиционных... читать дальше

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Движение по всем перекрытым накануне мостам, в том числе на трассах М-2 и М-4, в Московской области восстановлено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в... читать дальше

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"СПБ биржа" 26 июня будет проводить торги и расчёты ценными бумагами по всем группам инструментов в обычном режиме, без изменений, говорится в сообщении торговой площадки. Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве. Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве. "СПБ биржа"... "СПБ биржа"...

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Торги на "Московской бирже" в понедельник будут проводиться по режиму обычного рабочего дня, говорится в сообщении ЦБ РФ. Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом... Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом... читать дальше

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Атомный контейнеровоз "Севморпуть" вышел из порта Санкт-Петербург в первый субсидируемый каботажный рейс на Дальний Восток в текущем году, сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот". "Севморпуть" пройдет по маршруту Санкт-Петербург - порт Восточный (Находка) -... читать дальше

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В России растет количество молодых бизнесменов. С января по апрель этого года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет увеличилось с 44 тыс. до 49,5 тыс., сообщили "Известиям" в Минэкономразвития. Если же говорить про ИП до 30 лет, то их стало больше на 6% (с... читать дальше

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Сбер сегодня утром снизил курс валют на 2 рубля в мобильном приложении банка, говорится в сообщении кредитной организации. Клиенты банка могут приобрести валюту по обновленному выгодному курсу. "При этом мы по-прежнему не наблюдаем повышенного спроса, а 90% операций клиентов... читать дальше

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Автомобильные дороги Липецкой области открыты для движения, сообщает пресс-служба правительства региона в воскресенье. "Движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено. Где требовалось, проведены восстановительные работы. Завтра приступят... читать дальше

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Введенное в субботу ограничение движения личного транспорта по дорогам Калужской области начинают снимать, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", - написал Шапша в своем... читать дальше

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Движение по трассе М-4 "Дон" ограничено в Тульской и Московской областях, сообщил "Автодор" в воскресенье в своем телеграм-канале. "Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", - говорится... "Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", - говорится... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 84,0793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 91,4933 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 91,4933 руб. По сравнению с...

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В столице принято решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб; в Москве объявлен режим контртеррористической операции, ситуация сложная, сообщил мэр столицы Сергей... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на использование иностранных мессенджеров. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. КоАП дополняется новой... КоАП дополняется новой... читать дальше

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