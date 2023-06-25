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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июня в размере 84,0793 руб., евро - 91,4933 руб.
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25 июня 2023 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июня в размере 84,0793 руб., евро - 91,4933 руб.
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25 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 84,0793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 91,4933 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,97 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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