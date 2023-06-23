ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июня в размере 84,0793 руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 84,0793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,16 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49213,923 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 526,593 млрд руб., или на...

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе по давлением продаж на ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, а также на фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС. Совет ЕС сегодня утвердил очередной... Совет ЕС сегодня утвердил очередной... читать дальше

.

Статус России в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) по итогам пленарной недели остался прежним, ее членство в группе все также приостановлено, говорится в сообщении Росфинмониторинга. Заседания группы... Заседания группы... читать дальше

.

Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрила льготное финансирование за счет корпорации "ВЭБ.РФ" двух инвестиционных проектов по хранению, перевалке и транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока, сообщает пресс-служба... читать дальше

.

Цены на жилье в Германии в первом квартале упали на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы снижения стали рекордными с начала отслеживания этих данных в 2000... читать дальше

.

Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в ГК "Ростех") и китайская Poly gemstone culture industry development Co. Ltd планируют совместно развивать продажу янтарной продукции в КНР и сотрудничать в сфере обработки минерала, сообщила пресс-служба комбината. Соответствующее... читать дальше

.

Перспективы сотрудничества российских нефтегазовых компаний на добычных и геологоразведочных проектах в Бахрейне стали одной из тем встречи вице-премьера РФ Александра Новака и короля страны Хамада Аль Халифы, говорится в сообщении правительства. Стороны в ходе встречи,... Стороны в ходе встречи,... читать дальше

.

Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам на фоне ускоренного восстановления выдач в этом сегменте, говорится в сообщении регулятора. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и... читать дальше

.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) определил "дорожную карту" по развитию агрострахования на 2023 год, сообщил президент союза Корней Биждов в ходе семинара-совещания, посвященного развитию агрострахования с господдержкой в Карачаево-Черкесской республике. Среди... Среди... читать дальше

.

Фондовые индексы США снижаются при открытии рынка в пятницу на фоне оттока инвесторов в более безопасные активы, такие как доллар США и облигации. Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная... Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 26.06 по 02.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-01 на уровне 8,56% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Компания разместила выпуск на 30 млрд рублей в декабре 2022 года. Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны... Компания разместила выпуск на 30 млрд рублей в декабре 2022 года. Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны... читать дальше

.

Российское представительство германского автоконцерна BMW (ООО "БМВ Русланд Трейдинг") второй раз с начала года отзывает в России крупную партию автомобилей из-за возможных проблем, связанных со старением механизма подушек безопасности. Как сообщило Федеральное... Как сообщило Федеральное... читать дальше

.

В субботу, 1 июля, в Канаде праздник - День Канады. . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Индексный провайдер MSCI Inc. по итогам ежегодного пересмотра принял решение оставить Южную Корею в категории стран с развивающейся экономикой (emerging markets), в то время как она давно уже предпринимает шаги для повышения своего статуса до государства с развитой экономикой... читать дальше

.

3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-487 на 107 млрд 152,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.