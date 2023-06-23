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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июня в размере 84,0793 руб.
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ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале
Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей
 
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Правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала инициативу Минздрава о новых полномочиях Белого дома в области биологической безопасности (поправки предлагается внести в профильный закон), пишут "Ведомости". Минздрав...
 
МФО при пролонгации займа стали навязывать платные услуги
Микрофинансовые организации (МФО) стали навязывать платные услуги при пролонгации займа. Такие случаи ЦБ выявил у отдельных игроков, заявили "Известиям" в регуляторе. В ряде микрофинансовых компаний уже после заключения договоров потребзайма...
 
Уровень просрочки по кредиткам обновил исторический максимум
В мае резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам. По общему объему - 225 млрд руб.- он обновил исторический максимум, достигнув 12% от портфеля. При этом было просрочено почти 6% кредитных карт в штуках, максимальное число с октября...
 
23 июня 2023 года 16:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июня в размере 84,0793 руб.

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23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 84,0793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,16 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
23 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 июня снизилась на 1,06% и составила 49213,923 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49213,923 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 526,593 млрд руб., или на...
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23 июня 2023 года 18:58
Рынок российских акций снизился на 0,7-1,5%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе по давлением продаж на ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, а также на фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС.

Совет ЕС сегодня утвердил очередной...    читать дальше
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23 июня 2023 года 18:51
Статус России в FATF остался прежним
Статус России в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) по итогам пленарной недели остался прежним, ее членство в группе все также приостановлено, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Заседания группы...    читать дальше
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23 июня 2023 года 18:46
Правкомиссия одобрила льготное финансирование проектов по хранению и транспортировке рыбы с Дальнего Востока
Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрила льготное финансирование за счет корпорации "ВЭБ.РФ" двух инвестиционных проектов по хранению, перевалке и транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока, сообщает пресс-служба...    читать дальше
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23 июня 2023 года 18:37
В 1-м квартале жилая недвижимость в Германии подешевела на 6,8% в годовом сравнении
Цены на жилье в Германии в первом квартале упали на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы снижения стали рекордными с начала отслеживания этих данных в 2000...    читать дальше
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23 июня 2023 года 18:29
"Калининградский янтарный комбинат" планирует начать поставки продукции для онлайн-площадок в Китай
Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в ГК "Ростех") и китайская Poly gemstone culture industry development Co. Ltd планируют совместно развивать продажу янтарной продукции в КНР и сотрудничать в сфере обработки минерала, сообщила пресс-служба комбината. Соответствующее...    читать дальше
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23 июня 2023 года 18:02
Новак и король Бахрейна обсудили взаимодействие в формате ОПЕК+
Перспективы сотрудничества российских нефтегазовых компаний на добычных и геологоразведочных проектах в Бахрейне стали одной из тем встречи вице-премьера РФ Александра Новака и короля страны Хамада Аль Халифы, говорится в сообщении правительства.

Стороны в ходе встречи,...    читать дальше
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23 июня 2023 года 17:50
ЦБ РФ повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам
Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам на фоне ускоренного восстановления выдач в этом сегменте, говорится в сообщении регулятора. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и...    читать дальше
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23 июня 2023 года 17:29
НСА определил "дорожную карту" по развитию агрострахования на текущий год
Национальный союз агростраховщиков (НСА) определил "дорожную карту" по развитию агрострахования на 2023 год, сообщил президент союза Корней Биждов в ходе семинара-совещания, посвященного развитию агрострахования с господдержкой в Карачаево-Черкесской республике.

Среди...    читать дальше
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23 июня 2023 года 17:21
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Фондовые индексы США снижаются при открытии рынка в пятницу на фоне оттока инвесторов в более безопасные активы, такие как доллар США и облигации.

Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная...    читать дальше
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23 июня 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 26.06 по 02.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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23 июня 2023 года 17:04
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АО "ДОМ.РФ" установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-01 на уровне 8,56% годовых, говорится в сообщении госкорпорации.

Компания разместила выпуск на 30 млрд рублей в декабре 2022 года. Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны...    читать дальше
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23 июня 2023 года 17:01
BMW отзывает в РФ более 37 тыс. автомобилей из-за возможных проблем старения подушек безопасности
Российское представительство германского автоконцерна BMW (ООО "БМВ Русланд Трейдинг") второй раз с начала года отзывает в России крупную партию автомобилей из-за возможных проблем, связанных со старением механизма подушек безопасности.

Как сообщило Федеральное...    читать дальше
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23 июня 2023 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 26 июня по 3 июля
В субботу, 1 июля, в Канаде праздник - День Канады.

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23 июня 2023 года 16:51
MSCI принял решение оставить Южную Корею в категории стран с развивающейся экономикой
Индексный провайдер MSCI Inc. по итогам ежегодного пересмотра принял решение оставить Южную Корею в категории стран с развивающейся экономикой (emerging markets), в то время как она давно уже предпринимает шаги для повышения своего статуса до государства с развитой экономикой...    читать дальше
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23 июня 2023 года 16:33
ВТБ разместил 71,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-487 на 107,2 млрд рублей
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-487 на 107 млрд 152,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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