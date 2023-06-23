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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ВБРР и облигаций банка серий 001Р-03 - 001Р-05 на уровне AA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем... "Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем... читать дальше

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ООО "ВИС финанс" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,54% годовых.... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,54% годовых.... читать дальше

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Очередной - 11-й - пакет санкций Евросоюза в отношении России опубликован в Официальном журнале ЕС, они вступят в силу в субботу. Ранее сообщалось, что он нацелен на борьбу против обхода санкций. Помимо этого, в рамках новых мер ЕС ввел санкции в отношении более 100... Помимо этого, в рамках новых мер ЕС ввел санкции в отношении более 100... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,16 пункта (0,787%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2793,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2794,33 (-0,76%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть ещё больше ушли в минус днем в пятницу на фоне укрепления доллара США. Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, растёт в ходе торгов на 0,6%, что понижает привлекательность нефти для держателей... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,25% - до 64934 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,79%, до 58024 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 28 июня составит 2 тыс. 473,3 рубля против 2 тыс. 612,9 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, снижение составит 5,3%. На ячмень пошлина четвертую неделю подряд будет нулевой. На кукурузу - снизится до 937,8... На ячмень пошлина четвертую неделю подряд будет нулевой. На кукурузу - снизится до 937,8... читать дальше

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Объем безналичных платежей в КНР в первом квартале увеличился на 11,1% в годовом сравнении и составил 1277,53 трлн юаней ($178 трлн), сообщил Народный банк Китая (НБК). В том числе китайские банки провели через системы мобильной оплаты транзакции на сумму 144,6 трлн... В том числе китайские банки провели через системы мобильной оплаты транзакции на сумму 144,6 трлн...

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле, как и в июне, будет нулевой, сообщает Минсельхоз. Пошлина на экспорт шрота повысится на 24,6%, до 6 тыс. 248,7 рубля с 5 тыс. 011,8 рубля за тонну в июне. В июне по сравнению с маем пошлина снизилась на... Пошлина на экспорт шрота повысится на 24,6%, до 6 тыс. 248,7 рубля с 5 тыс. 011,8 рубля за тонну в июне. В июне по сравнению с маем пошлина снизилась на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,43 пункта (1,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2787,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2793,61 (-0,79%) пункта,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "СДМ-Банк" (ПАО) на уровне ruA-, прогноз по рейтингу - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при приемлемой способности к его... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при приемлемой способности к его... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 16 июня по 23 июня) - 86,088 руб. за доллар, максимальное значение - 86,7743 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,14 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Европейские фондовые индексы в основном снижаются на торгах в пятницу после выхода макроэкономических данных по еврозоне и Великобритании. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600, минусовавший ранее, по данным на 12:58 мск прибавил 0,03% и составил... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600, минусовавший ранее, по данным на 12:58 мск прибавил 0,03% и составил... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83/84,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний оптовый...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,06/86,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 71 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,52/94,06 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 68 коп., Cредний курс продажи упал на...

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