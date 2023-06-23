ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6077 руб., курс евро - в размере 91,943 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 91,943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,84 коп.

23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 83,6077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,90 коп.

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В столице принято решение объявить понедельник нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб; в Москве объявлен режим контртеррористической операции, ситуация сложная, сообщил мэр столицы Сергей... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на использование иностранных мессенджеров. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. КоАП дополняется новой... КоАП дополняется новой... читать дальше

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Минэкономразвития РФ находится в постоянном контакте с туристической отраслью и призывает отельеров не аннулировать брони опоздавших к заселению туристов, а самих путешественников - планировать поездки с учетом усиленных мер безопасности. "Министерство находится в... "Министерство находится в... читать дальше

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Крупнейшие банки после резкого повышения обменного курса валюты в ночь на 24 июня в течение субботы снизили цену покупки доллара и евро, следует из информации на сайтах и в онлайн-приложениях кредитных организаций. Курс доллара в ночь на 24 июня в ряде банков достигал... Курс доллара в ночь на 24 июня в ряде банков достигал... читать дальше

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В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН). "В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов", - сказали в регуляторе в ответ на запрос... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент... читать дальше

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Крупнейшие российские торговые сети продолжают работу во всех регионах присутствия, сформированных товарных запасов достаточно для снабжения населения, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). "Торговые сети- члены АКОРТ, обеспечивающие потребителей... "Торговые сети- члены АКОРТ, обеспечивающие потребителей... читать дальше

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Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-мая 2023 года составил $1,5 млрд, что на 22,1% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. По данным центра, в... По данным центра, в... читать дальше

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Компетентные органы государств-членов Европейского союза (ЕС) смогут разрешить осуществить до 25 декабря 2023 года конвертацию депозитарных расписок (DR) на российские ценные бумаги, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу "Мосбиржи").... читать дальше

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На Совете Евразийской экономической комиссии одобрено создание оператора электронной торговли в сфере таможенного регулирования, сообщило в пятницу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу правительства Белоруссии. "Одобрен проект протокола о внесении изменений в... "Одобрен проект протокола о внесении изменений в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин выступил сегодня с обращением к гражданам. Публикуем полный текст, приведенный на сайте Кремля. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые... Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые... читать дальше

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Банк России с 1 октября 2023 года упразднит департамент противодействия недобросовестным практикам, консолидирует его функции в профильных подразделениях, говорится в сообщении регулятора. Бессменным руководителем ликвидируемого департамента с момента его создания в... Бессменным руководителем ликвидируемого департамента с момента его создания в... читать дальше

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Режим контртеррористической операции введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области, сообщает в субботу Национальный антитерророристический комитет (НАК). "В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской... "В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской... читать дальше

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Евросоюз продлил техническую возможность разблокировки замороженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream активов российских инвесторов до 31 декабря 2023 года. Соответствующая норма вошла в 11-й санкционный пакет ЕС, содержание которого опубликовано в официальном журнале... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 84,0793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 91,4933 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 91,4933 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49213,923 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 526,593 млрд руб., или на...

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