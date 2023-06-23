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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6077 руб., курс евро - в размере 91,943 руб.
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23 июня 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6077 руб., курс евро - в размере 91,943 руб.

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23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 83,6077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,90 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 91,943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,84 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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