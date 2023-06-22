Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,6723 руб.

Минимальный курс доллара США составил 83,43 руб., максимальный - 84,125 руб. Было заключено 24189 сделок. Объем торгов составил 100062,78 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,05 руб. за доллар США.

22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6723 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49740,516 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 35,363 млрд руб., или на...

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ООО "ЛайфСтрим" приобрело по оферте 27 тыс. 881 облигацию серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 9,29% выпуска. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 9,29% выпуска. Как... Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6723 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,43 руб., максимальный - 84,125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 83,43 руб., максимальный - 84,125 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,011 руб. Минимальный курс евро составил 91,5875 руб., максимальный - 92,3725 руб. Было заключено 8169... Минимальный курс евро составил 91,5875 руб., максимальный - 92,3725 руб. Было заключено 8169... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,628 руб. Минимальный курс юаня составил 11,601 руб., максимальный - 11,692 руб. Было заключено 44919 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,601 руб., максимальный - 11,692 руб. Было заключено 44919 сделок.... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 23-28-го купонов облигаций 32-й серии в размере 9,8% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Выпуск размещен на 20 лет, ставка текущего... Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Выпуск размещен на 20 лет, ставка текущего... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в красной зоне, и завершил четверг в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,12% - до 2815,83 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,12% - до 2815,83 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск потерял 0,15% и составил 1056,18 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск потерял 0,15% и составил 1056,18 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Цены на алмазы к июню этого года снизились на 18% по сравнению с их историческим максимумом в феврале 2022 г., свидетельствует Global Rough Diamond Price Index, который рассчитывает отраслевой аналитик Пол Зимниски. С начала года алмазы в среднем подешевели на... читать дальше

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Количество зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова. "Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, что на 42 тыс. меньше, чем в начале... "Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, что на 42 тыс. меньше, чем в начале... читать дальше

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Лишь 18% британцев, которые на референдуме в 2016 году проголосовали за выход Великобритании из ЕС, считают, что Brexit стал успехом для страны, свидетельствуют результаты опроса, которые приводит в четверг газета The Guardian. Согласно этим результатам, еще 30% из тех,... Согласно этим результатам, еще 30% из тех,... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в этом году. Как заявил глава ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в... Как заявил глава ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3831 тыс. баррелей - до 463,293 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 479 тыс. баррелей и составили 221,402 млн... Товарные запасы бензина повысились на 479 тыс. баррелей и составили 221,402 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6793,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,608 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,4225 руб., максимальный - 84,07 руб.... Минимальный курс доллара США составил 83,4225 руб., максимальный - 84,07 руб.... читать дальше

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йтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "зеленых" облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001P-01 на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Международная консалтинговая компания Accenture в 3-м квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 12% - до $2,01 млрд, или $3,15 в расчете на акцию, по сравнению с $1,79 млрд, или $2,79 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года. Как... Как... читать дальше

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Девелопер "Джи-групп" выкупил по оферте 332 тыс. 341 облигаций серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 750 рублей), говорится в сообщении компании. Текущее количество бумаг выпуска в обращении 2 млн 430,337 тыс. облигаций,... Текущее количество бумаг выпуска в обращении 2 млн 430,337 тыс. облигаций,... читать дальше

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