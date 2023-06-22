Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,628 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,601 руб., максимальный - 11,692 руб. Было заключено 44919 сделок. Объем торгов составил 95666,49 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,65 руб. за юань.

22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,628 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49740,516 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 35,363 млрд руб., или на...

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ООО "ЛайфСтрим" приобрело по оферте 27 тыс. 881 облигацию серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 9,29% выпуска. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 9,29% выпуска. Как... Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6723 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,43 руб., максимальный - 84,125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 83,43 руб., максимальный - 84,125 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,011 руб. Минимальный курс евро составил 91,5875 руб., максимальный - 92,3725 руб. Было заключено 8169... Минимальный курс евро составил 91,5875 руб., максимальный - 92,3725 руб. Было заключено 8169... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,628 руб. Минимальный курс юаня составил 11,601 руб., максимальный - 11,692 руб. Было заключено 44919 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,601 руб., максимальный - 11,692 руб. Было заключено 44919 сделок.... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 23-28-го купонов облигаций 32-й серии в размере 9,8% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Выпуск размещен на 20 лет, ставка текущего... Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Выпуск размещен на 20 лет, ставка текущего... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в красной зоне, и завершил четверг в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,12% - до 2815,83 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,12% - до 2815,83 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск потерял 0,15% и составил 1056,18 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск потерял 0,15% и составил 1056,18 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Цены на алмазы к июню этого года снизились на 18% по сравнению с их историческим максимумом в феврале 2022 г., свидетельствует Global Rough Diamond Price Index, который рассчитывает отраслевой аналитик Пол Зимниски. С начала года алмазы в среднем подешевели на... читать дальше

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Количество зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова. "Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, что на 42 тыс. меньше, чем в начале... "Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, что на 42 тыс. меньше, чем в начале... читать дальше

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Лишь 18% британцев, которые на референдуме в 2016 году проголосовали за выход Великобритании из ЕС, считают, что Brexit стал успехом для страны, свидетельствуют результаты опроса, которые приводит в четверг газета The Guardian. Согласно этим результатам, еще 30% из тех,... Согласно этим результатам, еще 30% из тех,... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в этом году. Как заявил глава ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в... Как заявил глава ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3831 тыс. баррелей - до 463,293 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 479 тыс. баррелей и составили 221,402 млн... Товарные запасы бензина повысились на 479 тыс. баррелей и составили 221,402 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6793,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,608 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,4225 руб., максимальный - 84,07 руб.... Минимальный курс доллара США составил 83,4225 руб., максимальный - 84,07 руб.... читать дальше

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йтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "зеленых" облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001P-01 на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Международная консалтинговая компания Accenture в 3-м квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 12% - до $2,01 млрд, или $3,15 в расчете на акцию, по сравнению с $1,79 млрд, или $2,79 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года. Как... Как... читать дальше

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Девелопер "Джи-групп" выкупил по оферте 332 тыс. 341 облигаций серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 750 рублей), говорится в сообщении компании. Текущее количество бумаг выпуска в обращении 2 млн 430,337 тыс. облигаций,... Текущее количество бумаг выпуска в обращении 2 млн 430,337 тыс. облигаций,... читать дальше

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