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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,628 руб.
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22 июня 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,628 руб.
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22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,628 руб. Минимальный курс юаня составил 11,601 руб., максимальный - 11,692 руб. Было заключено 44919 сделок. Объем торгов составил 95666,49 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,65 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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