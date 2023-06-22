ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июня в размере 83,6077 руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 83,6077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,90 коп.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по определению доминирующего положения среди агрегаторов онлайн-торговли и вводит такое понятие, как "сетевой эффект". Документ (№160280-8) правительство внесло... читать дальше

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2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-486 на 110 млрд 515,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Потребность в финансировании модернизации инфраструктуры ЖКХ составляет 2,2 трлн рублей, заявил в четверг глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. "Уже сегодня 2,3 трлн рублей у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы... "Уже сегодня 2,3 трлн рублей у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы... читать дальше

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ЛК "Европлан" увеличила объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-06 с не менее 5 млрд до 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше

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На прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, не изменилось и составило 264 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Это максимальный уровень с октября 2021 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот... читать дальше

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В 1-м квартале отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США увеличилось на $3,1 млрд (на 1,5%) и составило $219,3 млрд, говорится в отчете Минторга страны. Согласно пересмотренным данным, в 4-м квартале дефицит составлял $216,2 млрд, а не $206,8... Согласно пересмотренным данным, в 4-м квартале дефицит составлял $216,2 млрд, а не $206,8... читать дальше

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Спрос инвесторов на выпуск 10-летних облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П08 с офертой через 2 года составил 12 млрд рублей, что позволило компании увеличить объем выпуска в 2 раза - с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,37 пункта (0,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,04 (-0,01%) пункта, минимальное - 2806,08... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5176,24 (-52,56) руб./грамм; на серебро - 62,03 (-2,35) руб./грамм; на платину - 2550,96 (-60,12) руб./грамм; на палладий - 3610,05 (-176,56) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 91,943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 83,6077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россельхозбанк 28 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БO-12-002P объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 140 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны... Ориентир доходности - премия не выше 140 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,62/85,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 45 коп., Cредний курс продажи упал...

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АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) перенесло на первую декаду июля сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщили в ходе онлайн-презентации компании в рамках планируемого размещения облигационного... читать дальше

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АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 27 июня начнет размещение двух выпусков облигаций серии 003Р-03 на 6,622 млрд рублей и серии 004Р-02 на 15,45 млрд рублей, а 29 июня - выпуска облигаций серии 006Р-01 на 1,578 млрд рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

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Правительство приняло решение о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти 42 млрд рублей на развитие проекта по росту выпуска гражданских самолетов Ту-214. Всего на проект требуется 83 млрд рублей, и оставшаяся часть средств может быть привлечена через... читать дальше

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