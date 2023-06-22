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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,9393 руб.
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22 июня 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,9393 руб.

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22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,9393 руб.

Минимальный курс евро составил 91,77 руб., максимальный - 92,4 руб. Было заключено 4823 сделки. Объем торгов составил 14186,06 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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