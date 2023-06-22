.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1044,6 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале
Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей
 
В РФ создадут единое приложение для поиска электрозаправок
Правительство России прорабатывает создание единого приложения - агрегатора заправок для электромобилей (ЭЗС). Об этом "Ведомостям" рассказал замминистра экономического развития Максим Колесников. По его словам, такой сервис должен появиться до...
 
Согласие заемщиков на допуслуги оформят отдельным заявлением
Банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде, следует из поправок ко второму чтению...
 
НДС для апартаментов
Для застройщиков, занимающихся возведением апартаментов, могут ввести НДС. Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект. Документ внесен правительством, поправки к нему должны быть готовы не позднее 4 июля этого года. Заместитель...
 
22 июня 2023 года 09:56

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1044,6 млрд руб.

 0
22 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1044,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1012,4 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 июня 2023 года 16:54
Госдума приняла во 2-м чтении законопроект об антимонопольном регулировании сделок агрегаторов онлайн-торговли
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по определению доминирующего положения среди агрегаторов онлайн-торговли и вводит такое понятие, как "сетевой эффект". Документ (№160280-8) правительство внесло...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:41
ВТБ разместил 73,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-486 на 110,5 млрд рублей
2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-486 на 110 млрд 515,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:38
Для модернизации инфраструктуры ЖКХ РФ необходимо еще 2,2 трлн руб. - глава Минстроя
Потребность в финансировании модернизации инфраструктуры ЖКХ составляет 2,2 трлн рублей, заявил в четверг глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Уже сегодня 2,3 трлн рублей у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:32
ЛК "Европлан" увеличила объем размещения облигаций до 12 млрд рублей
ЛК "Европлан" увеличила объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-06 с не менее 5 млрд до 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:29
В США заявки на пособие по безработице находятся на максимуме с октября 2021 года
На прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, не изменилось и составило 264 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Это максимальный уровень с октября 2021 года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:18
В 1-м квартале дефицит счета текущих операций США вырос сильнее прогноза - до $219,3 млрд
В 1-м квартале отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США увеличилось на $3,1 млрд (на 1,5%) и составило $219,3 млрд, говорится в отчете Минторга страны.

Согласно пересмотренным данным, в 4-м квартале дефицит составлял $216,2 млрд, а не $206,8...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:17
Спрос на облигации "Балтийского лизинга" составил 12 млрд рублей, превысив первоначальный объем в 2,4 раза
Спрос инвесторов на выпуск 10-летних облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П08 с офертой через 2 года составил 12 млрд рублей, что позволило компании увеличить объем выпуска в 2 раза - с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка,...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 22 июня движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,37 пункта (0,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,04 (-0,01%) пункта, минимальное - 2806,08...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 июня
ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5176,24 (-52,56) руб./грамм; на серебро - 62,03 (-2,35) руб./грамм; на платину - 2550,96 (-60,12) руб./грамм; на палладий - 3610,05 (-176,56) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
22 июня 2023 года 16:06
ЦБ РФ установил курс евро с 23 июня в размере 91,943 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 91,943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,84 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
22 июня 2023 года 16:06
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июня в размере 83,6077 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 83,6077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,90 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
22 июня 2023 года 16:04
РСХБ 28 июня проведет сбор заявок на облигации объемом не менее 10 млрд рублей
Россельхозбанк 28 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БO-12-002P объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия не выше 140 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 80,62/85,93 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,62/85,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 45 коп., Cредний курс продажи упал...
.
22 июня 2023 года 16:01
БСК перенесла на первую декаду июля сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей
АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) перенесло на первую декаду июля сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщили в ходе онлайн-презентации компании в рамках планируемого размещения облигационного...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:00
ГТЛК 27 и 29 июня начнет размещение трех выпусков облигаций на 23,7 млрд рублей в пользу Минфина
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 27 июня начнет размещение двух выпусков облигаций серии 003Р-03 на 6,622 млрд рублей и серии 004Р-02 на 15,45 млрд рублей, а 29 июня - выпуска облигаций серии 006Р-01 на 1,578 млрд рублей, говорится в сообщениях...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 15:55
Проект Ту-214 профинансирует ФНБ на 42 млрд руб., столько же через облигации может привлечь "Ростех"
Правительство приняло решение о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти 42 млрд рублей на развитие проекта по росту выпуска гражданских самолетов Ту-214. Всего на проект требуется 83 млрд рублей, и оставшаяся часть средств может быть привлечена через...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.