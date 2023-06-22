22 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2023
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Июнь 2023
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 июня
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 июня
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Май 2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Май 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 июня
Это автоматическое сообщение.
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22 июня 2023 года 08:48
Банк Англии по итогам сегодняшнего заседания может увеличить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,75% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов.
Британский регулятор повышал ставки на протяжении двенадцати заседаний подряд с декабря 2021... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:41
Рыбаки РФ в ходе начавшейся 1 июня лососевой путины выловили более 3,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 43% больше, чем на аналогичную дату 2021 года, сообщает Росрыболовство. Выловы лососей традиционно сравнивают между нечетными и между четными годами в связи с... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:33
Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.
Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 мск. Отчет Американского института нефти... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $975,82 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 134,68 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 6,47 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:27
Фондовый рынок США завершил торги в минусе на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.
Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:20
Доллар США слегка снижался на "Московской бирже" на старте торгов в четверг.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,9 руб. (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,67 коп. ниже уровня действующего официального... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:14
Ценовые ожидания предприятий в июне снижаются второй месяц подряд после роста в апреле и марте, однако превышают среднегодовые значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был вблизи цели, говорится в комментарии Банка России.
При этом рост ценовых ожиданий... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:07
Европейские фондовые индексы по итогам торгов в среду в основном снизились на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.
Давление на рынки также... читать дальше
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22 июня 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 84,2467 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 92,0014 руб. По сравнению с...
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22 июня 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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21 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49705,153 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,005 млрд руб., или на...
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21 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,698 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,618 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 45716 сделок.... читать дальше
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21 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,212 руб.
Минимальный курс доллара США составил 83,685 руб., максимальный - 84,95 руб. Было заключено... читать дальше
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