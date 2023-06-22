.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале
Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей
 
ЦБ увеличит выпуск инвестмонет
ЦБ в этом году нарастит выпуск инвестиционных монет из золота и серебра. Если в 2022-м их тираж был 905 тыс. штук (в 2021-м - почти 957 тыс.), то в этом году он составит до 1,45 млн штук, сообщили "Известиям" в регуляторе. Банк России выпустит шесть...
 
Льготная ипотека создает бюджетные риски - Минфин РФ
Многочисленные программы льготной ипотеки не только деформируют рынок, но и создают бюджетные риски: уже сейчас объем выдач превышает ожидания на момент верстки действующего трехлетнего бюджета, с учетом этой динамики на финансирование...
 
Спрос на склады продолжает расти
С начала нынешнего года в России было введено в эксплуатацию лишь около 700 тысяч кв. м складских площадей, рассказал на конференции региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости, земли NF Group Константин Фомиченко. За...
 
22 июня 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
22 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Июнь 2023
09:00 Процентная ставка Банка Англии Июнь 2023
15:30 Баланс счета текущих операций США I квартал 2023
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 11 по 17 июня
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 04 по 10 июня
17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Май 2023
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Май 2023
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 июня 2023 года 08:48
Аналитики прогнозируют повышение ставки Банком Англии до 4,75%
Банк Англии по итогам сегодняшнего заседания может увеличить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,75% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов.

Британский регулятор повышал ставки на протяжении двенадцати заседаний подряд с декабря 2021...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:41
Российские рыбаки к 21 июня увеличили вылов лососей в 1,4 раза
Рыбаки РФ в ходе начавшейся 1 июня лососевой путины выловили более 3,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 43% больше, чем на аналогичную дату 2021 года, сообщает Росрыболовство. Выловы лососей традиционно сравнивают между нечетными и между четными годами в связи с...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:33
Цены на нефть снижаются после повышения накануне
Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 мск. Отчет Американского института нефти...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $975,82 тыс.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $975,82 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 134,68 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 134,68 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 6,47 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 6,47 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:27
Американские фондовые индексы снизились на 0,3-1,2%
Фондовый рынок США завершил торги в минусе на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.

Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:20
Доллар незначительно снижается на торгах "Московской биржи", евро растет
Доллар США слегка снижался на "Московской бирже" на старте торгов в четверг.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,9 руб. (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,67 коп. ниже уровня действующего официального...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:14
Ценовые ожидания предприятий РФ снижаются второй месяц подряд
Ценовые ожидания предприятий в июне снижаются второй месяц подряд после роста в апреле и марте, однако превышают среднегодовые значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был вблизи цели, говорится в комментарии Банка России.

При этом рост ценовых ожиданий...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:07
Большинство европейских рынков акций завершило торги снижением
Европейские фондовые индексы по итогам торгов в среду в основном снизились на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.

Давление на рынки также...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 84,2467 руб., евро - 92,0014 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 84,2467 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,31 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 92,0014 руб. По сравнению с...
.
22 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Индекс потребительского доверия к экономике...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 июня выросла на 0,53% и составила 49705,153 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49705,153 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,005 млрд руб., или на...
.
21 июня 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,698 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,698 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,618 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 45716 сделок....    читать дальше
.
21 июня 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,212 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,212 руб.

Минимальный курс доллара США составил 83,685 руб., максимальный - 84,95 руб. Было заключено...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.