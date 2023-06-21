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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,212 руб.
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21 июня 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,212 руб.

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21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,212 руб.

Минимальный курс доллара США составил 83,685 руб., максимальный - 84,95 руб. Было заключено 21849 сделок. Объем торгов составил 89332,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,88 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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