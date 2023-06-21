Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7244 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,805 руб. Было заключено 3986 сделок. Объем торгов составил 13093,06 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,714 руб. за юань.

21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7244 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49705,153 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,005 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,698 руб. Минимальный курс юаня составил 11,618 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 45716 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,618 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 45716 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,212 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,685 руб., максимальный - 84,95 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 83,685 руб., максимальный - 84,95 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,9751 руб. Минимальный курс евро составил 91,65 руб., максимальный - 92,77 руб. Было заключено 10707 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,65 руб., максимальный - 92,77 руб. Было заключено 10707 сделок.... читать дальше

.

Цены на плодоовощную продукцию за период с 14 по 19 снизились в среднем на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 6 по 13 июня снижение цен составило 1,3%. Капуста белокочанная подешевела на 5,7%, помидоры - 4,7%, лук репчатый - 2,5%,... Капуста белокочанная подешевела на 5,7%, помидоры - 4,7%, лук репчатый - 2,5%,... читать дальше

.

Просроченная задолженность по заработной плате в России за май снизилась на 8,2%, или на 57,1 млн рублей, составив на 1 июня 2023 г. 638,4 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле долги по зарплате сократились на... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 14 по 19 июня 2023 г. повысились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 6 по 13 июня бензин также подорожал на 0,3%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 19 июня увеличилась на... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 19 июня увеличилась на... читать дальше

.

За период с 14 по 19 июня 2023 года потребительские цены замедлили рост до 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 6 по 13 июня потребительские цены повысились на 0,0,05%. С начала июня цены выросли на 0,22%, с начала года повысились на... С начала июня цены выросли на 0,22%, с начала года повысились на... читать дальше

.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2023 года выросли на 3,7% относительно предыдущего месяца после роста на 2,4% в мае, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В годовом выражении цены промпроизводителей в мае сократились на... В годовом выражении цены промпроизводителей в мае сократились на... читать дальше

.

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во 2-м квартале 2023 года вырос на 3 процентных пункта (п.п.), - до минус 15%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.(опрос был с 1 по 10 ноября). Как... Как... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги ростом фондовых индикаторов, причем внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы. На рынках Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX... На рынках Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX... читать дальше

.

Volkswagen Group (VW) поставил новые финансовые цели на будущее, заявив о намерении придерживаться дисциплины в отношении инвестиций и фокусироваться на увеличении рентабельности. Автопроизводитель рассчитывает, что, начиная с текущего и до 2027 года включительно, его... Автопроизводитель рассчитывает, что, начиная с текущего и до 2027 года включительно, его... читать дальше

.

Российское подразделение японского автопроизводителя Subaru (ООО "Субару Мотор") отзывает в РФ 2,78 тыс. кроссоверов Forester из-за возможных сбоев в работе системы кондиционирования, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии... читать дальше

.

Три крупных месторождениях лития, которые недропользователи получат в 2023 году из нераспределенного фонда недр, полностью закроют растущие потребности России в этом сырье. Такое мнение высказала вице-премьер Виктория Абрамченко итогам оперативного совещания президента РФ с... читать дальше

.

Интерес к глубоководным буровым установкам, который существенно снизился несколько лет назад, в настоящее время возрождается из-за неослабевающего спроса на нефть и газ и новых открытий на шельфе. "Десять лет назад рынок морских буровых установок пережил затяжной спад,... "Десять лет назад рынок морских буровых установок пережил затяжной спад,... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в среду, несмотря на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, указавшего на вероятность дальнейшего ужесточения политики регулятора. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже... Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже... читать дальше

.