21 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Май 2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Апрель 2023
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21 июня 2023 года 10:37
Китайские власти объявили о продлении до конца 2027 года налоговых послаблений при покупке транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), сообщает агентство "Синьхуа".
Этот шаг направлен на поддержку развития индустрии NEV и стимулирование потребления,... читать дальше
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21 июня 2023 года 10:30
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1012,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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21 июня 2023 года 10:28
В мае потребительские цены в Великобритании выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца - минимальном за последний год.
При этом... читать дальше
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21 июня 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,87 пункта (0,209%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2797,82 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,42 пункта (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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21 июня 2023 года 10:20
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 9%. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 7.5%, верхний - 10%.
Решение о сохранении учетной ставки на уроне 9% было принято с учетом макроэкономических... читать дальше
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21 июня 2023 года 10:12
Алмазодобывающая компания De Beers в ходе пятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $450 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это на 31% ниже уровня годичной давности ($657 млн) и на 6% ниже результата четвертого... читать дальше
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21 июня 2023 года 10:04
Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в зеленой зоне на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе, который может дать сигнал о дальнейшей монетарной политике.
Фондовые индексы... читать дальше
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21 июня 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,08/86,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...
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21 июня 2023 года 09:56
Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, но прогноз на год разочаровал инвесторов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в марте-мае... читать дальше
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21 июня 2023 года 09:48
В мае т.г. управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 657 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 0,2% больше показателя за предыдущий месяц (11 633). По сравнению с маем прошлого года (5 905) данный... читать дальше
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21 июня 2023 года 09:40
Швейцарский национальный банк (SNB) по случаю 175-й годовщины принятия Конституции страны и основания современного швейцарского федеративного государства выпустит ограниченным тиражом специальные памятные монеты.
Серебряная монета весом 20 граммов и номиналом 20... читать дальше
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21 июня 2023 года 09:32
Курс доллара США слабо меняется к евро и фунту, повышается к иене. Поддержку доллару оказали, в том числе, неожиданно хорошие данные с рынка недвижимости, сообщает Trading Economics.
Число домов, строительство которых было начато в США, увеличилось в мае на 21,7%... читать дальше
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21 июня 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 3655,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3398,4 млрд руб.
На начало... читать дальше
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21 июня 2023 года 09:20
Продажи автомобилей в Европейском союзе в мае 2023 года выросли на 18,5%, составив 938,950 тыс. единиц по сравнению с 792,215 тыс. в мае прошлого года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). В апреле европейский рынок новых автомобилей... читать дальше
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21 июня 2023 года 09:08
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, исключением выступает только японский рынок акций.
Аналитики ждут выступлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Палате представителей в среду и в Сенате в... читать дальше
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21 июня 2023 года 09:06
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-486 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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