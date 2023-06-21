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Китайские власти объявили о продлении до конца 2027 года налоговых послаблений при покупке транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), сообщает агентство "Синьхуа". Этот шаг направлен на поддержку развития индустрии NEV и стимулирование потребления,... Этот шаг направлен на поддержку развития индустрии NEV и стимулирование потребления,... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1012,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В мае потребительские цены в Великобритании выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца - минимальном за последний год. При этом... При этом... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,87 пункта (0,209%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2797,82 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,42 пункта (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,42 пункта (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 9%. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 7.5%, верхний - 10%. Решение о сохранении учетной ставки на уроне 9% было принято с учетом макроэкономических... Решение о сохранении учетной ставки на уроне 9% было принято с учетом макроэкономических... читать дальше

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Алмазодобывающая компания De Beers в ходе пятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $450 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это на 31% ниже уровня годичной давности ($657 млн) и на 6% ниже результата четвертого... читать дальше

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Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в зеленой зоне на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе, который может дать сигнал о дальнейшей монетарной политике. Фондовые индексы... Фондовые индексы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,08/86,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...

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Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, но прогноз на год разочаровал инвесторов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в марте-мае... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в марте-мае... читать дальше

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В мае т.г. управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 657 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 0,2% больше показателя за предыдущий месяц (11 633). По сравнению с маем прошлого года (5 905) данный... читать дальше

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Швейцарский национальный банк (SNB) по случаю 175-й годовщины принятия Конституции страны и основания современного швейцарского федеративного государства выпустит ограниченным тиражом специальные памятные монеты. Серебряная монета весом 20 граммов и номиналом 20... Серебряная монета весом 20 граммов и номиналом 20... читать дальше

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Курс доллара США слабо меняется к евро и фунту, повышается к иене. Поддержку доллару оказали, в том числе, неожиданно хорошие данные с рынка недвижимости, сообщает Trading Economics. Число домов, строительство которых было начато в США, увеличилось в мае на 21,7%... Число домов, строительство которых было начато в США, увеличилось в мае на 21,7%... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 3655,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3398,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Продажи автомобилей в Европейском союзе в мае 2023 года выросли на 18,5%, составив 938,950 тыс. единиц по сравнению с 792,215 тыс. в мае прошлого года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). В апреле европейский рынок новых автомобилей... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, исключением выступает только японский рынок акций. Аналитики ждут выступлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Палате представителей в среду и в Сенате в... Аналитики ждут выступлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Палате представителей в среду и в Сенате в... читать дальше

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1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-486 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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