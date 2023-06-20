Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7317 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,702 руб., максимальный - 11,772 руб. Было заключено 37510 сделок. Объем торгов составил 93799,06 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,765 руб. за юань.

20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 98 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7317 руб.

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АО "НПФ "Микран" (Томск) 27 июня начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрено... По выпуску будет предусмотрено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 98 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7317 руб. Минимальный курс юаня составил 11,702 руб., максимальный - 11,772 руб. Было заключено 37510 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,702 руб., максимальный - 11,772 руб. Было заключено 37510 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,1095 руб. Минимальный курс евро составил 91,77 руб., максимальный - 92,6025 руб. Было заключено 9478 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,77 руб., максимальный - 92,6025 руб. Было заключено 9478 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2857 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,0325 руб., максимальный - 84,785 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 84,0325 руб., максимальный - 84,785 руб. Было... читать дальше

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Минпромторг РФ просит предусмотреть в бюджете на следующих год и предстоящую трехлетку средства на продление программы замещения судового оборудования, а также дополнительное финансирование судового утилизационного гранта. Также министерство предлагает создать новый механизм... читать дальше

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Программа гражданского судостроения нуждается в переосмыслении с определением конкретных параметров в части судов для пассажирских перевозок, считает президент РФ Владимир Путин. Принимая участие в совещании по развитию речного судоходства в режиме видеосвязи, Путин... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и дешевеющей нефти. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций. Давление на рынки АТР, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций. Давление на рынки АТР, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими... читать дальше

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ФПК "Гарант-инвест" полностью разместила выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение займа началось 16 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в... Размещение займа началось 16 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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Леонид Михельсон, глава "НОВАТЭКа" - крупнейшего производителя СПГ в России - выступил за объединение усилий российских компаний и выразил готовность делиться технологиями. "Другие компании, которые интересуются производством СПГ в России, пока не обращались в... "Другие компании, которые интересуются производством СПГ в России, пока не обращались в... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устанавливает на постоянной основе возможность для банков с базовой лицензией отрывать корреспондентские счета в иностранных банках. Документ (N384586-8) опубликован в электронной базе данных... читать дальше

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Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) становится ведущим претендентом на приобретение доли в никелевых и медных операциях бразильской горнодобывающей компании Vale SA, сообщают западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники. В декабре... В декабре... читать дальше

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Цены на нефть снижаются вечером во вторник в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США в парламенте. Рынок с осторожностью ожидает выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, пишет Investing.com. В среду глава регулятора выступит в... Рынок с осторожностью ожидает выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, пишет Investing.com. В среду глава регулятора выступит в... читать дальше

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Минсельхоз РФ предлагает продлить запрет на экспорт риса до 31 декабря 2023 года. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов. Он предусматривает, что дня вступления в силу документа в силу по 31 декабря... Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов. Он предусматривает, что дня вступления в силу документа в силу по 31 декабря... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5648 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2414 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,025 руб., максимальный - 84,6975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 84,025 руб., максимальный - 84,6975 руб. Была... читать дальше

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ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,24% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,24% годовых. Купоны... читать дальше

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Минцифры РФ готовит инициативу, которая позволит предоставлять вузам бесплатный доступ к софту, содержащемуся в реестре российского программного обеспечения (ПО), сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Мы считаем, что весь... "Мы считаем, что весь... читать дальше

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