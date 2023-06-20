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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,1095 руб.
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20 июня 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,1095 руб.
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20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,1095 руб. Минимальный курс евро составил 91,77 руб., максимальный - 92,6025 руб. Было заключено 9478 сделок. Объем торгов составил 34858,47 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,305 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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