Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,2857 руб.

Минимальный курс доллара США составил 84,0325 руб., максимальный - 84,785 руб. Было заключено 18913 сделок. Объем торгов составил 89951,79 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,785 руб. за доллар США.

20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2857 руб.

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АО "НПФ "Микран" (Томск) 27 июня начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрено... По выпуску будет предусмотрено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 98 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7317 руб. Минимальный курс юаня составил 11,702 руб., максимальный - 11,772 руб. Было заключено 37510 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,702 руб., максимальный - 11,772 руб. Было заключено 37510 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,1095 руб. Минимальный курс евро составил 91,77 руб., максимальный - 92,6025 руб. Было заключено 9478 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,77 руб., максимальный - 92,6025 руб. Было заключено 9478 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2857 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,0325 руб., максимальный - 84,785 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 84,0325 руб., максимальный - 84,785 руб. Было... читать дальше

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Минпромторг РФ просит предусмотреть в бюджете на следующих год и предстоящую трехлетку средства на продление программы замещения судового оборудования, а также дополнительное финансирование судового утилизационного гранта. Также министерство предлагает создать новый механизм... читать дальше

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Программа гражданского судостроения нуждается в переосмыслении с определением конкретных параметров в части судов для пассажирских перевозок, считает президент РФ Владимир Путин. Принимая участие в совещании по развитию речного судоходства в режиме видеосвязи, Путин... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и дешевеющей нефти. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций. Давление на рынки АТР, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций. Давление на рынки АТР, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими... читать дальше

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ФПК "Гарант-инвест" полностью разместила выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение займа началось 16 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в... Размещение займа началось 16 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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Леонид Михельсон, глава "НОВАТЭКа" - крупнейшего производителя СПГ в России - выступил за объединение усилий российских компаний и выразил готовность делиться технологиями. "Другие компании, которые интересуются производством СПГ в России, пока не обращались в... "Другие компании, которые интересуются производством СПГ в России, пока не обращались в... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устанавливает на постоянной основе возможность для банков с базовой лицензией отрывать корреспондентские счета в иностранных банках. Документ (N384586-8) опубликован в электронной базе данных... читать дальше

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Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) становится ведущим претендентом на приобретение доли в никелевых и медных операциях бразильской горнодобывающей компании Vale SA, сообщают западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники. В декабре... В декабре... читать дальше

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Цены на нефть снижаются вечером во вторник в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США в парламенте. Рынок с осторожностью ожидает выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, пишет Investing.com. В среду глава регулятора выступит в... Рынок с осторожностью ожидает выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, пишет Investing.com. В среду глава регулятора выступит в... читать дальше

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Минсельхоз РФ предлагает продлить запрет на экспорт риса до 31 декабря 2023 года. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов. Он предусматривает, что дня вступления в силу документа в силу по 31 декабря... Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов. Он предусматривает, что дня вступления в силу документа в силу по 31 декабря... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5648 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2414 руб. Минимальный курс доллара США составил 84,025 руб., максимальный - 84,6975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 84,025 руб., максимальный - 84,6975 руб. Была... читать дальше

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ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,24% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,24% годовых. Купоны... читать дальше

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Минцифры РФ готовит инициативу, которая позволит предоставлять вузам бесплатный доступ к софту, содержащемуся в реестре российского программного обеспечения (ПО), сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Мы считаем, что весь... "Мы считаем, что весь... читать дальше

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