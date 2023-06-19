19 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Май 2023
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19 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49393,585 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,381 млрд руб., или на...
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19 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,7941 руб.
Минимальный курс евро составил 91,5425 руб., максимальный - 92,5375 руб. Было заключено 11406... читать дальше
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19 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7219 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,68 руб., максимальный - 11,808 руб. Было заключено 34956 сделок.... читать дальше
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19 июня 2023 года 19:00
Банк России опубликовал проект указания, согласно которому, после 1 января 2024 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет действовать полис ОСАГО, для которого территориальный коэффициент составит 0,68, сообщает ЦБ, комментируя проект... читать дальше
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19 июня 2023 года 18:55
Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил понедельник в плюсе.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,51% - до 2815,07 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,65% и составил 1054,31 пункта.
Европейские рынки акций снижались с... читать дальше
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19 июня 2023 года 18:40
Совет Думы в понедельник принял решение отложить намеченное на 20 июня рассмотрение в первом чтении пакета законопроектов о старательской деятельности (или так называемом "вольном приносе") до проведения парламентских слушаний, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей... читать дальше
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19 июня 2023 года 18:30
С 1 июля германская почтово-логистическая компания Deutsche Post DHL Group сменит название на DHL Group.
"Новое название отражает трансформацию, которую группа претерпела за последние годы, и отдает дань уважения ее национальным и международным логистическим операциям... читать дальше
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19 июня 2023 года 18:19
Из 28 союзных программ Минском и Москвой полностью выполнено 10, сообщил в понедельник председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.
"Следует признать, что, несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые США и их союзниками... читать дальше
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19 июня 2023 года 18:09
Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов, что является рекордом для отрасли.
Соглашение между двумя компаниями было подписано в ходе открывшегося в понедельник в Ле-Бурже авиационно-космического... читать дальше
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19 июня 2023 года 17:53
Нефтяные цены остаются в отрицательной зоне в ходе торгов вечером на фоне укрепления доллара США.
Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:43 мск составили $76,53 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на... читать дальше
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19 июня 2023 года 17:38
Цены на бензин на столичных заправках продолжают умеренно расти седьмую неделю подряд, на дизтопливо - перешли к незначительному росту, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).
По ее данным, в период с 12 по 19 июня средневзвешенная стоимость литра Аи-92 выросла... читать дальше
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19 июня 2023 года 17:26
Британская сеть магазинов одежды Next Plc улучшила прогнозы продаж и доналоговой прибыли на текущий финансовый год.
В компании отмечают, что погодные изменения и увеличение зарплат в Великобритании способствовали неожиданному росту ее продаж во 2-м... читать дальше
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19 июня 2023 года 17:17
Граждане Швейцарии проголосовали за введение минимального налога на прибыль по ставке 15%, сообщает портал swissinfo.ch. Согласно подведенным в воскресенье итогам референдума, инициативу поддержали 78,5% проголосовавших при явке в 41,9%. Введение налога одобрили во всех 26... читать дальше
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19 июня 2023 года 17:05
По состоянию на 1 июня зерновые и зернобобовые культуры в хозяйствах всех категорий были посеяны на 27,254 млн га, что на 8,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил Росстат в понедельник. В том числе сельхозорганизации разместили эти посевы на 17,713 млн га (65%... читать дальше
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19 июня 2023 года 17:03
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-483 на 73 млрд 52,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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19 июня 2023 года 16:40
Меморандум РФ и ООН по облегчению экспорта сельхозпродукции с Украины не прекратит своего существования в случае досрочного прекращения "Зерновой сделки", заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нет. Не прекратит", - сказал он журналистам в Москве,... читать дальше
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