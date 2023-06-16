16 июня 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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16 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.06 по 25.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|19.06.2023
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Май 2023
|20.06.2023
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Май 2023
|20.06.2023
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Апрель 2023
|20.06.2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Апрель 2023
|20.06.2023
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Апрель 2023
|20.06.2023
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Май 2023
|21.06.2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Май 2023
|21.06.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Апрель 2023
|22.06.2023
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2023
|22.06.2023
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Июнь 2023
|22.06.2023
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2023
|22.06.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 июня
|22.06.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 мая по 03 июня
|22.06.2023
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Май 2023
|22.06.2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Май 2023
|22.06.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 июня
|23.06.2023
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Май 2023
|25.06.2023
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июнь 2023
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