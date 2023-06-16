16 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Апрель 2023
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Май 2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июнь 2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Апрель 2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Май 2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Май 2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2023
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16 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,32 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $3,26 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $121,31 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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16 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 107,7 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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16 июня 2023 года 08:27
Розничная торговля в РФ сохраняет тенденцию к устойчивому росту, по итогам года динамика оборота розницы может превысить официальный прогноз Минэкономразвития РФ на уровне 5,3%, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Мы традиционного полагаем, что прогноз... читать дальше
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16 июня 2023 года 08:20
Доллар США был стабилен в самом начале торгов на Московской бирже, рубль не менялся в ожидании новых драйверов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,7975 руб. (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,36... читать дальше
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16 июня 2023 года 08:16
Нефтяные цены снижаются сегодня утром после существенного повышения днем ранее.
Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, что может негативно сказаться на спросе на... читать дальше
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16 июня 2023 года 08:14
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно снизились на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,13%, до 464,33 пункта.
Германский DAX... читать дальше
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16 июня 2023 года 08:07
Ослабление рубля пока не отражается в ценах в полной мере, по мере активизации спроса оно станет более выраженным, говорится в комментарии ЦБ РФ.
"Продолжительное ослабление рубля последние шесть месяцев не находит соразмерного отражения в ценах большинства конечных... читать дальше
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16 июня 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 83,9611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,38 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 90,9665 руб. По сравнению с...
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16 июня 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
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15 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49129,802 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,664 млрд руб., или на...
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15 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9922 руб.
Минимальный курс евро составил 90 руб., максимальный - 91,5875 руб. Было заключено 22372 сделки.... читать дальше
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15 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7277 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,628 руб., максимальный - 11,798 руб. Было заключено 57446... читать дальше
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15 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9055 руб.
Минимальный курс доллара США составил 83,3075 руб., максимальный - 84,7275 руб. Было... читать дальше
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15 июня 2023 года 19:05
Банк России считает правильным повысить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 24-25 млн рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Мы со своей... читать дальше
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